المسجد والسوق والعلاقة بينهما.. موضوع خطبة الجمعة المقبلة

جدة - نرمين السيد - وأكدت الوزارة أنه على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن 10 دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة. وأعربت الوزارة عن ثقتها الكاملة فى سعة أفق الأئمة العلمى والفكرى، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

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