«انتهت بتغريم أحدهم»..القصة الكاملة لأزمة محمد رمضان مع عمرو أديب

/643259/انتهت-بتغريم-أحدهمالقصة-الكاملة-لأزمة-محمد-رمضان-مع-عمرو-أديب

شهدت الساحة الفنية خلال الفترة الماضية مشاجرة قوية بين الفنان محمد رمضان والإعلامي عمرو أديب بسبب الطيار أشرف أبو اليسر، أدت إلى لجوء رمضان لرفع دعوى قضائية ضد أديب.

دوت الخليج يرصد القصة الكاملة لأزمة عمرو أديب مع محمد رمضان

بدأت أزمة عمرو أديب مع الفنان محمد رمضان بعد أن هاجمه الأول في برنامجه «الحكاية» الذي يعرض على قناة MBC مصر بسبب الفيديو الذي نشره محمد رمضان والشهير بفيديو الدولارات بعد الحكم عليه في قضية الطيار أشرف أبو اليسر بدفع مبلغ 6 ملايين، وظهر به رمضان هو يلقي الدولارات، ويفخر بما يمتلكه من أموال.

عمرو أديب يهاجم محمد رمضان ويهدده بمقاضاته

وأعلن أديب أنه سيقاضي الفنان محمد رمضان، وتخصيص أي تعويض يحصل عليه للتبرع لمستشفيات الأطفال، قائلًا: "هرفع قضية على محمد رمضان، وأي فلوس هاخدها هتبرع بيها لمستشفى أبو الريش للأطفال أو مستشفى 57357".

وتابع: "لو فاكر إنك مسنود البلد دي مافيهاش حد مسنود، يا أنا يا أنت، نروح للقاضي وهو يحكم باللي شايفه، ولو محدش رباك أنا هربيك، أنا كنت مستنيلك غرورك يصورلك إنك تعمل أي شيء وهيعدي، أنا مش راجل قليل الأدب، ويا أنا يا أنت يا محمد رمضان، والقانون مش بيسند حد وبينا القضاء".

محمد رمضان يقاضي أديب بتهمة السب والقذف

ولجأ محمد رمضان إلى القانون ورفع قضية ضد أديب بتهمة السب والقذف، وجاء في صحيفة الدعوى التي تقدم بها الفنان محمد رمضان ضد الإعلامي عمرو أديب، أن المعلن إليه الأول الإعلامي عمرو أديب، استغل وظيفته كإعلامي وخالف ميثاق العمل فأراد أن يحقق لنفسه سبق صحفي إعلامي وشهرة زائفة، فقام بتوجيه عبارات وألفاظ وسب وقذف وتشهير وتهديد للطالب وبث ذلك من خلال منصته الإعلامية، وبحسب الدعوى، فإنه قصد منها النيل من سمعة وشرف وإهانة عائلته، وأخذ يتناول موضوعا عاما بصفة شخصية، وأباح لنفسه تجريح الطالب وسبه وسب عائلته.

محمد رمضان ينتصر على عمرو أديب

وانتهت هذه الأزمة التي افتعلها الثنائي محمد رمضان وعمرو أديب بتغريم الأخير 10 آلاف جنيه، ورفض الدعوى المدنية المقابلة و50 جنيهًا أتعاب محاماة، وذلك في دعوى السب والقذف التي حملت رقم 1244 سنة 21، والتي أقامها الفنان محمد رمضان وذلك بعد عدة تأجيلات للقضية.