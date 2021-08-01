/643256/الابن-البار-ببلدته-وفاة-البرلماني-السابق-عادل-شعلان

توفي اليوم النائب السابق، عادل شعلان، عضو مجلس النواب السابق عن دائرة إدكو وهو والد النائب محمود عادل شعلان عن حزب مستقبل وطن محافظة البحيرة الدائرة الثانية مركز كفر الدوار.

يذكر أن الراحل النائب وعادل شعلان، عضو مجلس الشعب المستقل في دورته عام 2000، وعضو لجنه السياسات بالحزب الوطني المنحلّ في 2005 عن دائره ادكو ورشيد .

“الابن البار ببلدته" هكذا لُقب بمنطقته حين قام بالتدخل والتفاوض مع احد الاهالي في احداث التعدي علي محطه توليد كهرباء ابو قير التي وقعت في اغسطس 2014، ومنع استمرار تعدي اهالي عزبه الطرح علي محطه الكهرباء وحرقها، واعاد اليهم مره اخري الكهرباء والتعيينات داخل مقار الوزاره بالمنطقه.

وتتقدم اسرة تحرير موقع دوت الخليج برئاسة الكاتب الصحفي عمرو الديب بخالص التعازي والمواساة للنائب محمد عادل شعلان فى وفاة المغفور له باذن الله والده النائب البرلماني السابق عادل شعلان سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه جناته وأن يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.