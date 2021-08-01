/643254/مش-هشوف-تاني-كواليس-إصابة-شخصين-وفقدهم-البصر-على-يد-مسجلين-خطر-في-المرج-القديمة--صور

«أنا محستيش بنفسي .. حسيت دماغى فرقعت».. بهدة الكلمات لخصتها أحداث واقعة فقد شخصين بصرهم على يد مسجلين، حيث شهدتها منطقة المرج القديمة، حيث قام عدد من الأشخاص بالتعدي على شخصين بالأعيرة النارية الجريمة الذي اصبح حديث الأهالي بمنطقة المرج.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل فقد بصر شخصين على يد مسلجين في المرج القديمة

بسبب دفاعه عن طفلين

وقال أحد ضحايا واقعة اعتداء مسجلين خطر على شخصين وفقدهم البصر في المرج ، يدعى "محمد.م.ع"، ان بداية الخلاف هو محاولة زوجته الدفاع عن طفلين وخلال ذلك تلقت اساءة من أحد المتهمين وعند تدخل قريب المصاب قاموا بإصابته بقطع فى الوجه بسلاح أبيض « مطواه»، حاول المصاب الذى فقد البصر، التصالح وحل المشكلة بطريقة سلمية في البداية رفض المتهمين فتواجهه الضحية إلى أخذ حقة بالقانون ، وتم الحكم على المتهمين بـ سنة وغرامة مالية.

كواليس الواقعة

أوضح أحمد لـ «دوت الخليج »، كواليس الواقعة من البداية كان هو وزوج شقيقتة وهو الضحية الثانية فى الواقعة، كانوا جالسين في الشارع، كعادة كل يوم بعد انتهاء عملهم، بعد ذلك سمعوا أصوات داخل الشارع وسرعان ما تلقوا الاعيرة النارية تتوجه عليهم، ووقع الضحايا ساقطين على الأرض والدماء تسير من حولهم، وبهم عدد من الطلقات متفرقة بالجسد نقلوا على أثرها إلى المستشفى وكان قد سبق وحكم على المتهمين ب سنة وغرامة مالية بسبب خلاف سابق وعند معرفتهم بالحكم من المحامى تربص المتهمون بى انتقاما لخلافتتنا السابقة.

ضحايا مشاجرة المرج

واضاف المجني علية بأن المتهمين كانوا متعددى الجرائم، دائما يتشاجرون مع كثير من الأهالي، ويفرضون سيطرتهم عليهم، كانت مشاجرة بين المتهمين والضحايا عندما قام المتهمون بتسديد أعيرة نارية متفرقة لهم وسط الشارع وأصابوا الرعب والفزع في منطقة المرج القديمة أمام محطة مترو الأنفاق.

تفاصيل مشاجرة المرج

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى المقدم حسين خيري رئيس مباحث قسم شرطة المرج بلاغا يفيد بإصابة شخصين وفقدهم البصر في المنطقة، وعلى الفور انتقل ضباط المباحث إلى مكان المشاجرة، تم تحرير محضر اللازم، واخطرت النيابة العامة لتتولي التحقيقات.