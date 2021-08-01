/643253/موعد-معسكر-المنتخب-استعدادا-لتصفيات-المونديال

استقر حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر، على انطلاق معسكر الفراعنة يوم ٢٨ أغسطس الجارى استعداداً لمواجهتى أنجولا والجابون فى بداية مشوار التصفيات المؤهلة لكأس العالم بقطر ٢٠٢٢.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقرر حسام البدرى تجميع اللاعبين المحليين يوم ٢٨ أغسطس فى معسكر الفراعنة قبل انضمام المحترفين بالخارج يوم ٣٠ من نفس الشهر وهو موعد بداية الاجندة الدولية.

ويبدأ منتخب مصر، مشواره في تصفيات كأس العالم، بمواجهة أنجولا في القاهرة، وذلك أحد أيام 1 أو2 أو 3 أو4 سبتمبر المقبل، وبعدها سيطير المنتخب المصري، لملاقاة مضيفه الجابوني، وذلك أحد أيام 5 أو 6 أو 7 أو 8 سبتمبر.

وإلى جانب أنجولا والجابون، فإن المجموعة السادسة من تصفيات المونديال، تضم أيضًا منتخب ليبيا، الذي سيخوض معه المنتخب المصري مواجهتين في شهر أكتوبر المقبل، ضمن الجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات

انتهت مباراة منتخب مصر الأولمبي والبرازيل بنتيجة 1/0، في المباراة التي جمعتهم ضمن منافسات الدور ربع النهائي من دورة الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو.

أحداث المباراة

بدأت المباراة بضغط من قبل لاعبو منتخب البرازيل، ثم عاد لاعبو منتخب مصر سريعا إلى المباراة، وشهد الشوط الأول من المباراة ضغط من قبل المنتخبين، ولكن كانت الأفضلية لصالح منتخب البرازيل.

وترجم ماتيوس كونها أفضلية منتخب البرازيل، بتسجيله الهدف الأول للسامبا في الدقيقة الـ 36 من زمن الشوط الأول.

دخل المنتخب المصري الشوط الثاني من المباراة بضغط على دفاع فريق البرازيل، ولكن دون فائدة، حيث فشل لاعبو مصر في إحراز هدف التعادل.

وانتهت المباراة بهزيمة المنتخب الوطني الأولمبي ليودع أولمبياد طوكيو 2020، بشكل رسمي.

تشكيل المنتخب الأولمبي أمام والبرازيل

في حراسة المرمي: محمد الشناوي

محمود حمدي الونش - أحمد حجازي - أسامة جلال

أحمد فتوح - عمار حمدي - أكرم توفيق - كريم العراقي

رمضان صبحي - أحمد ياسر ريان - طاهر محمد طاهر

تشكيل البرازيل أمام مصر

في حراسة المرمي: سانتوس

خط الدفاع:جيليرمي أرانا - دييجو كارلوس - نينو - داني ألفيش

خط الوسط: برونو جيمارايش - دوجلاس لويزكلاودينيو - ريتشارليسون - أنتوني

خط الهجوم: ماتيوس كونيا.

مشوار المنتخبين في الأولمبياد

استفتح منتخبنا الأولمبي مشواره في طوكيو بالتعادل السلبي امام منتخب إسبانيا، قبل أن يخسر أمام منتخب الأرجنتين بهدف دون رد، ثم حقق الفوز على منتخب أستراليا بهدفين نظيفين، في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية، ليتأهل الفراعنة في وصافة المجموعة بصبة إسبانيا المتصدر.

وعلى الجانب الأخر، بدأ منتخب البرازيل مشواره في البطولة بالفوز على ألمانيا، قبل أن يتعادل مع ساحل العاج وفاز على المنتخب السعودي، ليتأهل كمتصدر للمجموعة الرابعة.