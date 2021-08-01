/643252/أيمن-أبو-العلا-استخراج-شهادات-تطعيم-كورونا-لراغبي-السفر-للخارج-خطوة-إيجابية-لصالح-المواطنين

أكد النائب الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، أن إنهاء الإجراءات والترتيبات اللازمة لتطعيم المواطنين الراغبين بالسفر خارج مصر، بلقاحات فيروس كورونا، واعتماد شهادات التطعيم لهم، خطوة إيجابية واستجابة مقدرة من الحكومة لمطلبه من أجل تقديم تسهيلات للمصريين الراغبين للسفر للخارج، وخاصة للعمال الذين بدأوا فى العودة مرة أخري للخارج لاستئناف أعمالهم فى الدول التى طلبت منهم العودة لدولهم إبان بداية أزمة فيروس كورونا.

استخراج شهادات تطعيم كورونا لراغبي السفر للخارج

جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، مؤكدا أن المكاتب التى خصصت بمختلف المحافظات ستكون وسيلة إيجابية لاستخراج هذه الشهادات فى وقت قليل، وأنه من الضروري أن يتم متابعة وتنفيذ هذه الإجراءات من الجهات المعنية، حتى لا يتم وضع أي عراقيل أمام راغبي السفر، وحتى تحقق هذه المكاتب رسالتها وتسهيلاتها للمواطنين بكل سهولة ويسر.

ولفت عضو مجلس النواب، إلي أن إتاحة التسجيل علي الموقع الإلكتروني أيضا بجانب المكاتب تسهيل جديد من شأنه أن ييسر الإجراءات حتى لا يحدث أي زحام علي هذه المكاتب فى ظل الأعداد الكبيرة المستهدفة من أجل الحصول علي هذه الشهادات، موجها الشكر للحكومة والدكتورة هالة زايد علي هذه الخطوة التى تصب في صالح المواطنين المصريين العائدين للخارج.

وكانت وزيرة الصحة هالة زايد، كشفت أنه تم تجهيز 125 مكتبا موزعة على جميع محافظات الجمهورية بكافة التجهيزات اللازمة لتسجيل البيانات وطباعة الشهادات المميكنة بـQR code، لتقديم اللقاحات للمسافرين وذكرت أن الحجز يتم عبر البوابة الإلكترونية الخاصة باللقاح، ويكون الموعد المحدد خلال 72 ساعة من التسجيل كما أن الوزارة أضافت مراكز تطعيمات المسافرين على الموقع المخصص للتسجيل للحصول على لقاحات فيروس كورونا المستجد.