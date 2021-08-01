/643250/أحمد-الجحش-بعد-انتهاء-دور-الانعقاد-الاول-انجازات-غير-مسبوقة-لمجلس-النواب-لصالح-المواطنفيديو

وجه النائب احمد يحي الجحش عضو مجلس النواب التحية والتقدير والشكر للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب فى نهاية دور الانعقاد الاول من الفصل التشريعي الثاني على ادارة جلسات المجلس مشيرا الى ان انجازات المجلس فى دور الانعقاد الاول من حيث انجاز عدد كبير مش القوانين .

واشار النائب احمد الجحش فى حديثة لتحيا مصر انهتشرف بالانضمام للجنة الدفاع والامن القومي بمجلس النواب مؤكدا على ان اللجنة انجزت عدد كبير مش القوانين المحالة اليها منها قانون المرور وادخال بعض التعديلات عليه وكذلك قانون الضباط القوات المسلحة والمعاشات وقانون الترقية وتم انجازها فى دور الانعقاد الاول للبرلمان . ووجه عضو لجنة الدفاع والامن القومي النائب احمد الجحش التحية والتقدير والشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على مبادرة حياة كريمة التى اعادت الحياة لاهالينا فى الريف المصري والقري الاكثر فقرا مؤكدا على ان النواب من على ارض الواقع يتابعون تنفيذ اعمال كريمه من رصف وبنية تحتيه وصرف صحي ومدارس موجها رسالة طمئنينة للمواطنين قائلا :" احنا هنا فى خدمتكم

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أحمد الجحش بعد انتهاء دور الانعقاد الاول: انجازات غير مسبوقة لمجلس النواب لصالح المواطن..فيديو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.