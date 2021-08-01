في عيد ميلاده الـ 28.. أزمات ومشاكل حاصرت اسم صالح جمعة في الملاعب.. تفاصيل حادث الدهس وأزمة الزمالك وضرب سيدة.. كواليس خروجه من الباب الصغير في الأهلي

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يحتفل صالح جمعة، لاعب سيراميكا الحالي والأهلى السابق اليوم الأحد، بعيد ميلاده الـ"28" فهو من مواليد الأول من أغسطس 1993، بدأت موهبته المتميزة في البزوغ وهو في صفوف مركز شباب عرب الحصن، لم تمر سوى سنوت قليلة حتى لفت تألقه الشديد أنظار نادي إنبي ليقرر شراءه، وسرعان ما صعده للفريق الأول ليصبح أحد أهم عناصره الأساسية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

لا يتوقف صالح جمعة لاعب النادي الأهلي السابق عن افتعال الأزمات خارج المستطيل الأخضر سواء بالمشاجرات أو القيادة المتهورة، وغيرها من القضايا التي نظرت أمام القضاء مؤخراً، أما عن علاقاته بالفتيات فهي محل جدل كبير، منذ عدد اشهر نشرت الراقصة الشهيرة صافيناز رسالة وصلتها من صالح جمعة عندما أرسل لها قلوبا حمراء عندما نشرت صورة وهي ترتدي فانلة النادي الأهلي، بعد فوزه بالميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية.

أزمة صالح جمعة في الزمالك

أزمات صالح جمعة الكثيرة في ساحات المحاكم ومنها بينها ارتكاب حادثتين، الأولى كانت في 12 سبتمبر الماضي عندما فوجئ المارة منطقة الزمالك بسيارة مسرعة تصطدم بسيارتين كانتا واقفتين وتبين أن مرتكب الحادث لاعب الأهلي فتسبب الحادث في إلحاق أضرار بالغة بالسيارتين؛ وتحرر محضرًا وأحيل إلى النيابة العامة التي قررت إخلاء سبيله بعد التصالح مع مالك السيارتين.

حكاية القيادة المتهورة ودهس شاب في الجيزة

أما في 5 مارس، وبالتحديد في تمام الساعة 6.35 صباحا، في شارع النيل السياحي ، كان يقودها في اتجاه منطقة الدقي بشكل متهمور، وأثناء ذلك ظهر شاب يرتدي ملابس سوداء واصطدمت به سيارة اللاعب صالح جمعة والذي تسبب في ارتفاع الشاب متر ونصف ثم يسقط على الأرض مصاباً بإصابة مؤثرة.

مديرية أمن الجيزة كانت تلقت إخطارا من مستشفى مصر الدولي، بوصول مصاب في مركز سياحي شارع النيل السياحي، مصابا بكدمات متفرقة بالجسم، وكسر بعظمة الأنف، إثر اصطدام سيارةوتبين من تحريات الأجهزة الأمنية عن أن المصاب أكد أن المارة أخبروه أن لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي صالح جمعة آنذاك هو من يقود السيارة بعدما توقف للحظات عقب صدم الشاب ثم فر هاربًا.

ضرب سيدة في القاهرة الجديدة

وفي القاهرة الجديدة تشاجر صالح جمعة مع سيدة واعتدى عليها بالضرب واتهمته في محضر الشرطة والنيابة العامة وحصلت على حكماً من محكمة الجنح بحبسه لمدة سنة وقدم اللاعب استئنافًا أمام المحكمة الأعلى وحصل على براءة بعد التصالح مع السيدة.

فتيات الساحل الشمالي الملاهي الليلية

ودخل صالح جمعة في أزمة عندما تم التقاط صور له في أحد الملاهي الليلية، وبلغ الجهاز الفني وهدده سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي آنذاك في ذلك الوقت ، باتخاذ اللازم والطرد من قائمة الفريق وتوقيع غرامات مادية جديدة في حالة عدم الالتزام.

ومن أزمات صالح جمعة أيضاً أزمة مارينا، فتسربت صورة لصالح جمعة في أحد الملاهي الليلية في الساحل الشمالي بصحبة عدد من الفتيات، وظهر خلالها يتناول اللاعب للخمور، لتشن الجماهير عليه هجوماً عنيفاً.

إصابة صالح جمعة

أجرى صالح جمعة، لاعب خط وسط نادي سيراميكا، جراحة،وكان صالح جمعة قد تعرض لإصابة بقطع كامل فى وتر أكيلس أثناء المباراة الودية الأخيرة التى خاضها نادى سيراميكا أمام طلائع الجيش.

حيث يغيب صالح جمعة تستغرق من 6 إلى 9 أشهر، حسب ما سوف تحدده الأشعة، وقدرته على الاستجابة للبرنامج العلاجى والتأهيلى المنتظر وضعه خلال الساعات المقبلة.

عدد مشاركات صالح جمعة مع الأهلي

كان صالح جمعة قد شارك مع النادى الأهلى لمدة خمسة مواسم منذ عام 2015 حتى رحل العام الماضى، حيث انتقل للقلعة الحمراء من انبى مقابل 7 مليون جنيه، وتمكن من تقديم أداء مميز بداية فترته مع الأهلى قبل أن يقترن اسمه بالأزمات ويتم استبعاده من قائمة المباريات فى مباريات عديدة أبرزها خلال فترة تولى فايلر التى شهدت استبعاده النهائى من القائمة.

مشاركات صالح مع سيراميكا

وخاض صالح جمعة 19 مباراة مع فريق سيراميكا في الموسم الحالي بمعدل 1208 دقيقة نجح فى صناعة 4 أهداف وسجل هدف وحيد وحصل على 3 إنذرات بينما لم يحصل على أي كروت حمراء، وشارك صالح جمعة أساسيا في 6 مباريات بمعدل 90 دقيقة أمام الإنتاج الحربي والمقاصة والمحلة والمصري ووادى دجلة والجونة.