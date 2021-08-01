«نزيف على الأسفلت».. مصرع 3 أشخاص وإصابة 24 أخرين في حوادث مختلفة بـ«الشرقية والمنيا والمرج ودار السلام»

/643249/نزيف-على-الأسفلت--مصرع-3-أشخاص-وإصابة-24-أخرين-في-حوادث-مختلفة-بـالشرقية-والمنيا-والمرج-ودار-السلام

شهدت بعض محافظات مصر حوادث طرق خلال الساعات الأولى صباح اليوم الأحد، ومن أبرزها «مصرع وإصابة 14 شخضًا في المنيا و إصابة 11 في انقلاب ميكروباص في الشرقية»

دوت الخليج يرصد في التقرير التالى تفاصيل حوادث اليوم الأحد

مصرع وإصابة 14 شخصًا في انقلاب ميكروباص بالمنيا

لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 11 آخرين، فى حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوى الشرقى بالقرب من كمين الشيخ فضل ببني مزار شمال المنيا تم نقل الجثث والمصابين للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تفاصيل الحادث

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا ،اخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد انقلاب ميكروباص رقم 6528 على الطريق الصحراوى الشرقى بالقرب من كمين الشيخ فضل ببنى مزار شمال المنيا.

وقد نتج الحادث عن مصرع 3 أشخاص بينما أصيب 11 شخصا آخر ،وقد تم نقل الجثث والمصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج.

وبالانتقال أفادت التحريات الأولية أن سبب وقوع الحادث اختلال عجلة القيادة فى يد السائق مما أدى إلى وقوع الحادث .

تم إزالة آثار الحادث وتسيير حركة المرور على الطرق الصحراوى الشرقى وتحرير المحضر اللازم بالواقعة ،واخطار النيابه لمباشرة التحقيق .

إصابة 11 شخصا في انقلاب ميكروباص على الطريق الإقليمى بالشرقية

أصيب 11 شخصا بسحجات وكدمات متفرقة، في حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الإقليمى« بلبيس- العاشر» وجرى نقلهما إلى مستشفيى بلبيس المركزى والتأمين الصحى لتلقى الاسعافات الأولية.

تفاصيل الحادث

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، بلاغا بوقوع حادث تصادم بالطريق الإقليمي بلبيس- العاشر من رمضان وأسفر عن إصابة 11 شخصا، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث وتبين من التحريات إنقلاب سيارة ميكروباص نتيجة اختلال عجلة القيادة.

جرى نقل 9 مصابين إلى مستشفى بلبيس المركزى و3 إلى مستشفى التأمين الصحى بالعاشر من رمضان، وتم رفع آثار الحادث من اطريق وتسيير الحركة المرورية.

إصابة شخص في تصادم سيارة بدراجة نارية بالمرج

أصيب شخص في حادث تصادم سيارة ملاكي بدراجة بخارية بالشارع الجديد أمام مدرسة طلعت حرب بمنطقة المرج، ونقلت سيارة الإسعاف المصاب إلى مستشفى اليوم الواحد العام.

ترجع تفاصيل الحادث عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من السكان بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بدراجة نارية موتسيكل بالشارع الجديد بالمرج، وعلى الفور تم نقل المصاب إلى المستشفى العام.

إصابة سيدة في دار السلام

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف غموض ورد بلاغ من قسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة حدوث مصادمة ووجود متوفية بدائرة القسم، وبالإنتقال والفحص أتضح أنه حال قيام سيدة مقيمة بدائرة قسم شرطة حلوان قي محافظة القاهرة بعبور الطريق بصحبة كلٍ من خطيبها، واختها إصطدمت بها سيارة مجهولة مما أدى لإصابتها ووفاتها متأثرة بإصابتها، وفر قائد السيارة، وبسؤال سالفي الذكر أيدا ما جاء بالفحص، وأضافا بعدم تمكنهما من التقاط أرقام السيارة مرتكبة الواقعة.

التحريات

بإجراء التحريات وجمع المعلومات نجح رجال المباحث في التوصل إلى السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة وأتضح أنها مقيدة بإسم أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة المعادى بالقاهرة، وبإستكمال التحريات اللازمة أتضح أنه وراء إرتكاب الواقعة.

بعد تقنين الإجراءات اللازمة نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبطه حال إستقلاله السيارة المشار إليها والمُستخدمة فى إرتكاب الواقعة، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة، وأقر بهروبه بالسيارة قيادته خشية ضبطه وتعدى الأهالي عليه تم إتخاذ الإجراءات القانونية.