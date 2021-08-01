الموت يفجع الفنان و الملحن الإماراتي فايز السعيد

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توفى ،صباح اليوم، والد الملحن فايز السعيد، ولم يتم الكشف حتى الآن عن أسباب الوفاة أو تفاصيل الجنازة.

دوت الخليج يكشف تفاصيل وفاة والد الفنان والملحلن الإماراتي فايز السعيد.

فايز السعيد يعلن وفاة والده

أعلن السعيد وفاة والده من خلال حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، حيث نشر خلفية سوداء مكتوب عليها: "البقاء لله.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. والدي في ذمة الله".

الأزمة الصحية لوالد فايز السعيد

كان والد الفنان والملحن الإماراتي فايز السعيد، تعرض لوعكة صحية، الشهر الماضي، كشف عنها الفنان لكنه لم يفصح عن تفاصيلها، مكتفياً بالدعاء لوالده بالشفاء، وطالب الجمهور بالدعاء لوالده.

وشارك السعيد صوراً جمعته بوالده من مناسبات سابقة، معلقاً عليها بتمني الشفاء العاجل لوالده، فكتب: "اللهم اشفِ والدي وحبيبي وسندنا وتاج راسي شفاء لا يغادر سقماً يا رب العالمين.. دعواتكم أحبتي لأبوي".

فايز السعيد يشوق جمهوره لأحدث أغانيه

ومن ناحية أخرى شوق الفنان والملحن فايز السعيد جمهوره لأحدث أعماله الغنائية بعنوان «ليش أنت هالكد حلو»، حيث نشر البرومو الدعائي للأغنية عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، وعلق عليها قائلًا:"قريبًا.. ليش أنت هالكد حلو"، ومن المتوقع أن تلاقي إعجاب الجمهور.

و كشف فايز السعيد مؤخرًا عن تعاون جديد من ألحانه، يجمعه مع الفنان حسين الجسمي، مؤكدًا أنه سوف يعلن تفاصيله خلال الأيام القادمة.

وسبق وأن أبدى الفنان والملحن الإماراتي فايز السعيد رأيه في الأغنية الإماراتية حيث يرى أنها عاشت أمجادها في فترة الثمانينيات والتسعينيات، ولا تزال تعيش أزهى عصورها حتى الآن، ورغم صعود نوعيات ولهجات مختلفة من الأغنيات التي نالت تفوقاً ملحوظاً منها العراقية والكويتية والمغربية، إلا أن الأغنية الإماراتية بإيقاعاتها المميزة وألحانها المختلفة ومفرداتها التراثية الأصيلة التي لعبت دوراً ريادياً في نشر الثقافة الإماراتية، ظلت صامدة ومنافسة ووصلت إلى مختلف أنحاء الوطن العربي بفضل كوكبة من فناني الإمارات الذين كانوا خير سفراء للأغنية المحلية مثل ميحد حمد وحسين الجسمي وأحلام وعيضة المنهالي وبلقيس وأريام والوسمي وحمد العامري.