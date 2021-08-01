في ساعات.. الإعلان الدعائي لمسلسل «الديب» يتخطى الـ 60 ألف مشاهدة

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دوت الخليج يرصد تألق فيلم «الديب» بعد ساعات من طرح البرومو

حقق برومو مسلسل «الديب» مايقرب من 64 ألف مشاهدة حتى الأن وذلك بعد 18 ساعة فقط من طرح البرومو الدعائي للعمل عبر الصفحة الرسمية لشركة سينرجي المنتجة للعمل عبر موقع “انستجرام”، فضلا عن تفاعل عدد كبير من الجمهور مع الفيلم مراهنين على نجاحه.

واقتصر الإعلان الدعائي لمسلسل «الديب» على الفنان ياسر جلال الذي ظهر بشكل مختلف بعدما تخلى عن لحيته تماما، وكان يجلس على كرسي في غرفة مظلمة وفجأة يتحول لون عيناه إلى الأزرق وتتغير معالم جسده ليتحول إلى ذئب.

تفاصيل مسلسل الديب

ويسعى المخرج أحمد نادر جلال للانتهاء من مونتاج الحلقات استعدادًا لعرض مسلسل «الديب» منتصف شهر أغسطس الجاري على منصة Watch it، وهو من تأليف عمر عبد الحميد، وإخراج أحمد نادر جلال، وتدور أحداث المسلسل في إطار أكشن تشويقي بوليسي رعب وهو ينتمي لنوعية المسلسلات القصيرة حيث يتكون من 8 حلقات فقط.

والعمل من بطولة ياسر جلال وعدد من الفنانين، وهو من تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاح شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي، ومن المقرر عرض العمل خلال الفترة المقبلة على منصة “Watch it” على أن يتم عرضه تليفزيونياً بعد ذلك.

ياسر جلال يتألق في دراما رمضان 2021

وعرض للفنان ياسر جلال فى دراما رمضان الماضى مسلسل "ضل راجل" من تأليف أحمد عبد الفتاح ومن إخراج أحمد صالح، وشارك فى بطولته نور اللبنانية، ومحمود عبد المغنى، ونرمين الفقى، ورنا رئيس، محمد على رزق، وأميرة العايدى، وأحمد حلاوة، محمد عادل، محمد يسرى، إيهاب فهمى، وإنعام سالوسة، هدى الاتربى، وعصام السقا، ومجدى فكرى، ورباب ممتاز، وياسمين جمال، وأحمد منير، وهشام الشاذلى، وجمال يوسف وعدد آخر من الفنانين.

ودارت الأحداث حول جلال الذى يجسد دور مدرس ألعاب من منطقة شعبية، ولكنه يلجأ للعمل كسائق تاكسي بعد الظهر نظرا لظروف المعيشة الصعبة التي يواجهها، وتتعرض ابنته لحادث اعتداء ومحاولة إجهاض وتدخل المستشفى ويحاول البحث عن الجاني خاصة بعدما علم بأن ابنته حامل وأن والد الجنين هو الذى حاول إجهاضها، ويحاول طوال الحلقات الوصول إلى حق ابنته فى مواجهة أصحاب النفوذ.