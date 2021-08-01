/643245/النائبة-ألفت-المزلاوي-تتحدث-عن-أجازتها-البرلمانية-بعد-انتهاء-دور-الانعقاد-الأول

تحدثت النائب ألفت المزلاوي عضو مجلس النواب، في اول الاجازات البرلمان البرلمانية لها، عن النشاطات التي سوف تقوم بها خلال الأجازة البرلمانية، متطرقة في حديثها عن الصفات التي يجب أن يتحلى بها النائب لخدمة الجماهير.

جاء ذلك خلالعبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك حيث قالت:” أشطر نائب مش لازم يكون نائب قديم دورة واتنين، أشطر نائب اللى معتز ببلده وهويته وجمهوره وعارف شغلانته ومذاكر قوانينها وعارف قواعدها ومغيرش لبسه ولا لسانه ولا نيته، ومخرجش من وعده وقفل موبايله وتجاهل أمل الناس فيه، ومتهيأله هيقدر يعالج دا كله بفلوسه فى اخر كام شهر من انتهاء الدورة.. عزيزى النائب أين عقلك وأنت تفكر في ذلك؟! أنت تعلم يقينا أن الجماهير لا ترحم وكثيرا ما عاقبت وأوجعت وأبعدت وأغلقت "منادر" لأكبر العائلات كانت مفتوحه بـ "حِس" نائب ، لكنه لم يحسن التواجد وخدته الدنيا.. ربنا يبعد عنا قفل المنادر بعد فتحها وأخذ الكراسي بعد ثبوتها”.

“ماذا ستفعل أختكم ألفت المزلاوى فى الأجازة”

وتابعت البرلمانية دكتور ألفت المزلاوي:” سأقوم بعقد أكبر عدد ممكن من جلسات الحوار المجتمعى لتحديد أولوليتنا وترتيبها وإعدادها للطرح مع عودة انعقاد المجلس فى الأول من أكتوبر، و الاستفادة من فائض الوقت لتوقف عقد الجلسات واستثماره فى معاودة التواصل مع الوزارات المختلفة بشأن كافة المطالب التى وصلتنى منكم، وعمل لقاءات مع السادة المسئولين بالمحافظة لإنهاء بعض المطالب الجماهيرية المحلية”.