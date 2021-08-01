/643243/القوات-المسلحة-تعلن-مقتل-89-تكفيريا-بشمال-سيناء

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة، بيانا قبل قليل، بشأن ملاحقة ودحر العناصر الإرهابية على الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، حيث نجح أبطال القوات المسلحة مؤخرا، في توجيه ضربات متلاحقة للعناصر الإرهابية وتنفيذ عدد من العمليات النوعية، أسفرت عن مقتل 89 تكفيريا شديد الخطورة بمناطق العمليات بشمال سيناء، وضبط 73 بندقية ألية و140 خزنة و5606 طلقة متعددة الأعيرة، و34 جهاز لاسلكي، وطائرة درون مجهزة بكاميرا للتصوير وجهاز رؤية ليلية، إضافة إلى جهاز كمبيوتر محمول وعدد من الهواتف المحمولة ومجموعة من المبالغ المالية.

القوات المسلحة تعلن مقتل 89 تكفيريا بشمال سيناء

وأضافت القوات المسلحة في بيانها، أنّه جرى اكتشاف وتدمير عدد ( 404 ) عبوة ناسفة على المحاور والطرق الرئيسية وعدد (4) حزام ناسف، فضلاً عن إكتشاف وتدمير عدد (59) دراجة بخارية تستخدمها العناصر التكفيرية.

- تدمير عدد (52) عربة تستخدمها العناصر التكفيرية فى تنفيذ عملياتها الإرهابية.

كما نجحت قوات حرس الحدود بالتعاون مع عناصر المهندسين العسكريين فى إكتشاف وتدمير عدد (13) فتحة نفق تستخدمها العناصر الإرهابية فى التسلل لشمال سيناء.

وفى إطار تشديد الإجراءات الأمنية على الإتجاه الإستراتيجى الغربى نجحت القوات الجوية بالتنسيق مع قوات حرس الحدود فى توجيه ضربات إستباقية للعناصر الإرهابية وذلك من خلال رصد وإستهداف و تدمير عدد (200) عربة دفع رباعى بعضها محمل بالأسلحة والذخائر أثناء محاولاتها إختراق المناطق الممنوعة على الحدود الغربية والجنوبية للبلاد.

يأتى ذلك بالتزامن مع قيام القوات البحرية بتكثيف أعمالها القتالية وحماية الأهداف الإستراتيجية وتأمين المصالح الإقتصادية المصرية وتنفيذ أعمال البحث والإنقاذ فى البحرين الأحمر والمتوسط .

بالإضافة إلى تنفيذ حملة مكبرة للقضاء على الزراعات المخدرة بجنوب سيناء نتج عنها القضاء على (842) مزرعة بانجو ونبات الهيدرو المخدر ، و(1114) مزرعة لنبات الخشخاش .

ونتيجة للأعمال القتالية الباسلة لقواتنا المسلحة بمناطق العمليات نال شرف الإستشهاد والإصابة عدد (8) من أبطال القوات المسلحة .

هذا ويؤكد رجال القوات المسلحة على أنهم ماضون بكل عزيمة وإصرار لإقتلاع ماتبقى من جذور الإرهاب والتطرف ومواصلة البناء والتنمية فى كافة ربوع مصر .