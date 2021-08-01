القوات المسلحة تعلن مقتل 89 تكفيريا بشمال سيناء

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة، عن مقتل 89 تكفيريا في شمال سيناء خلال الفترة الماضية.

وقالت في بيان لها، اليوم الأحد، إنه فى إطار الجهود المتواصلة التى تقوم بها القوات المسلحة لملاحقة ودحر العناصر الإرهابية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة وخلال الفترة السابقة نجح أبطال القوات المسلحة في توجيه ضربات متلاحقة للعناصر الإرهابية وتنفيذ عدد من العمليات النوعية.

وأسفرت عن: مقتل 89 فردا تكفيرىا شديد الخطورة بمناطق العمليات بشمال سيناء، كما تم ضبط 73 بندقية آلية و140 خزنة و5606 طلقات متعددة الأعيرة، و34 جهازا لاسلكيا وطائرة درون مجهزة بكاميرا للتصوير وجهاز رؤية ليلية، بالإضافة إلى جهاز كمبيوتر محمول وعدد من الهواتف المحمولة ومجموعة من المبالغ المالية.

وجرى اكتشاف وتدمير 404 عبوات ناسفة على المحاور والطرق الرئيسية و4 أحزمة ناسفة، فضلاً عن اكتشاف وتدمير 59 دراجة بخارية تستخدمها العناصر التكفيرية، وتدمير 52 عربة تستخدمها العناصر التكفيرية فى تنفيذ عملياتها الإرهابية.

ونجحت قوات حرس الحدود بالتعاون مع عناصر المهندسين العسكريين فى اكتشاف وتدمير 13 فتحة نفق تستخدمها العناصر الإرهابية فى التسلل.