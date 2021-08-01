عاجل.. مقتل 89 تكفيريا شديد الخطورة فى شمال سيناء خلال الفترة الماضية

جدة - نرمين السيد - نجح أبطال القوات المسلحة فى توجيه ضربات متلاحقة للعناصر الإرهابية وتنفيذ عدد من العمليات النوعية، وذلك فى إطار الجهود المتواصلة التى تقوم بها، لملاحقة ودحر العناصر الإرهابية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، خلال الفترة السابقة.





وأسفرت الجهود المتواصلة عن مقتل 89 فرد تكفيرى شديد الخطورة بمناطق العمليات بشمال سيناء، كما تم ضبط 73 بندقية آلية و140 خزنة و5.606 طلقة متعددة الأعيرة، و34 جهاز لاسلكى وطائرة درون مجهزة بكاميرا للتصوير وجهاز رؤية ليلية بالإضافة إلى جهاز كمبيوتر محمول وعدد من الهواتف المحمولة ومجموعة من المبالغ المالية.

كما تم اكتشاف وتدمير 404 عبوة ناسفة على المحاور والطرق الرئيسية و4 أحزمة ناسف فضلاً عن اكتشاف وتدمير 59 دراجة بخارية تستخدمها العناصر التكفيرية، وتدمير 52 عربة تستخدمها العناصر التكفيرية فى تنفيذ عملياتها الإرهابية.

كما نجحت قوات حرس الحدود بالتعاون مع عناصر المهندسين العسكريين فى اكتشاف وتدمير 13 فتحة نفق تستخدمها العناصر الإرهابية فى التسلل لشمال سيناء.

وفى إطار تشديد الإجراءات الأمنية على الاتجاه الاستراتيجى الغربى نجحت القوات الجوية بالتنسيق، مع قوات حرس الحدود فى توجيه ضربات استباقية للعناصر الإرهابية وذلك من خلال رصد واستهداف وتدمير 200 عربة دفع رباعى بعضها محمل بالأسلحة والذخائر أثناء محاولاتها إختراق المناطق الممنوعة على الحدود الغربية والجنوبية للبلاد.

يأتى ذلك بالتزامن مع قيام القوات البحرية بتكثيف أعمالها القتالية، وحماية الأهداف الاستراتيجية، وتأمين المصالح الاقتصادية المصرية، وتنفيذ أعمال البحث والإنقاذ فى البحرين الأحمر والمتوسط، بالإضافة إلى تنفيذ حملة مكبرة للقضاء على الزراعات المخدرة بجنوب سيناء نتج عنها القضاء على 842 مزرعة بانجو ونبات الهيدرو المخدر، و1.114 مزرعة لنبات الخشخاش، ونتيجة للأعمال القتالية الباسلة لقواتنا المسلحة بمناطق العمليات نال شرف الإستشهاد والإصابة 8 من أبطال القوات المسلحة.

ويؤكد رجال القوات المسلحة على أنهم ماضون بكل عزيمة وإصرار لاقتلاع ماتبقى من جذور الإرهاب والتطرف، ومواصلة البناء والتنمية فى ربوع مصركافة.