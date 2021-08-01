صور - السبكى: ضخ دماء جديدة من الشباب فى حركة الرعاية الصحية 

جدة - نرمين السيد - أصدر الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، قرارًا رقم 56 لسنة 2021 بتكليف الدكتور عادل تعيلب مدير فرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد السابق، مديرًا عامًا للإدارة العامة لشئون الأفرع برئاسة الهيئة، وقرار رقم 57 لسنة 2021 بتكليف الدكتور الدكتور مصطفى شعبان، مدير عام مستشفى التضامن والمشرف على مستشفى المبرة السابق، مديرًا لفرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، وقرار رقم 58 لسنة 2021 بتكليف الدكتور أحمد بسيونى، مدير مستشفى حورس التخصصى بالأقصر السابق، مديرًا لفرع هيئة الرعاية الصحية فى محافظة الإسماعيلية، وقرار رقم 13 لسنة 2021 بتكليف الدكتور إسماعيل العربى مدير مستشفى الأقصر الدولى السابق مديرًا لفرع الهيئة بالأقصر.





وأكد الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، فى بيان اليوم، أن حركة التكليفات الجديدة إنما تأتى فى إطار مساعى الهيئة للتميز المؤسسى بالدفع بدماء جديدة للعمل الميدانى الذى يستهدف تقديم خدمات طبية بجودة عالية بناء على التقييم المستمر للأداء بهدف انتقاء الكفاءات المتميزة.





وقال رئيس هيئة الرعاية الصحية، إنه تم تكليف مديرى الفروع الجدد بحزمة من التوجيهات والتعليمات التنظيمية التى تستهدف رفع كفاءة الخدمات والاستمرار فى تطويرها بهدف تحقيق الرضاء الكامل للمنتفعين عن الخدمة، لافتًا إلى أنه سيتم الاهتمام فى الفترة المقبلة بسبل العلاج عبر الوسائط الذكية واستغلال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى فى تقديم الخدمات الطبية بمستشفيات الهيئة تسهيلًا على المنتفعين.

وأضاف : أنه يوضع فى الاعتبار الكفاءات الطبية التى تدعم سياسة الهيئة والدولة فى الاتخاذ من التحول الرقمى ركيزة أساسية لأداء الخدمات وتيسيرها على المنتفعين، مضيفًا أن الهيئة تضع نصب عينها إلغاء كافة المعاملات الورقية ليكون بديلًا لها الوسائط الذكية فى استمرار تقديم وتدفق الخدمات للمنتفعين فى محافظات المرحلة الأولى.

كما أكد الدكتور أحمد السبكى، أن اعتماد هذه الحركة من مديرى أفرع الهيئة بمحافظات المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد تسهم فى تطوير آليات العمل داخل المنشآت الصحية التابعة للهيئة بالمحافظات، لتوفير أفضل الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة وبأعلى معايير الجودة العالمية للمتعاملين، وبما يتوافق مع التوجهات الاستراتيجية للهيئة فى تصعيد الكوادر الشابة ودمجها مع عناصر الخبرة للاستفادة بهم فى كافة مجالات العمل وتحقيق رؤية القيادة السياسية نحو تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية فى مصر وصولًا لمؤشرات صحية تحقق السعادة والرضاء للمواطنين.