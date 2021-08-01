/643241/وزير-التربية-والتعليم-يواجه-الشائعات-تغيير-النتيجة-مقابل-أموال-ادعاءات

رد وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي، على المشككين بشأن امتحانات الثانوية العامة، وذلك من خلال منشور على صفحته الرسمية فيس بوك.

دوت الخليج

وزير التربية والتعليم يرد على ادعاءات تسهيل وبيع الامتحانات

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم:" لا يخفي على أحد ما نتعرض له فى امتحانات الثانوية العامة الحالية من محاولات مستميتة للتشكيك فى مصداقيتها عن طريق:-

1) ادعاء يومي بتسريب الامتحانات ثم نشر وتصوير صفحات الغش الإلكتروني ثم النغمة الجديدة التى تدعى تغيير النتيجة مقابل أموال.

وتابع وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، حديثه قائلًا:" أود ان أطمئن السادة أولياء أمور الطلاب المجتهدين أن الغشاشين لن يحرزوا مجاميع كبيرة كما يتم الادعاء ونحن صححنا الاجابات لكثير من المواد ولم ينجحوا في هذا نظرا لاختلاف النماذج وضيق الوقت وعدم صحة الاجابات".

وأضاف وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي، حديثه قائلًا:" إن المراقب الجيد للاحداث سوف يدرك ببساطة ان الامعان في نشر صور امتحانات، رغم عقوبات الطلاب الكبيرة، يستهدف اثارة البلبلة والتشكيك اكثر من استهدافه النجاح لان الغشاش عادة لا يشهر بنفسه او يفضحها وانما تنظيمات اكبر هى من تسعى لهذا.

واستكمل:" كل الإدعاءات المنتشرة عن تغيير النتائج كاذبة ومضللة وعمليات نصب محترفة وادعو الجميع بعدم تداولها او الوقوع فيها.

وأختتم وزير التربية والتعليم حديثه قائلًا:" كل ما يقال عن اوراق الاجابة والتيكيت وتغيير النتائج كذب وبهتان”.