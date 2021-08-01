/643238/عاطف-كعربان-يطالب-وزيرة-البيئة-بحل-جذري-لأزمة-القمامة-بالمنشأة-بسوهاج

تقدم النائب عاطف عثمان كعربان عضو مجلس النواب عن دائرة المنشاة بمحافظة سوهاج،بطلب إحاطة للدكتور المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لتوجيه لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة البيئة، بشأن توفير عدد من معدات النظافة وتوفير صناديق وسيارات لرفع القمامة بقري ومدن الدائرة.

أزمة مشاكل القمامة

وأضاف "كعربان":أن مشكلة القمامة أصبحت صداع مزمن يعاني منه الشارع ليل نهار واستنكر أن تكون هناك دولة بحجم مصر غير قادرة على التخلص من القمامه،مطالبا وزيرة البيئة بحل جذري لأزمة القمامة بدائرة المنشاه والقري التابعة لها.

ووجه النائب عاطف كعربان عضو مجلس النواب، انتقادات حادة لوزيرة البيئة بسبب تراكم القمامة داخل ميادين وشوارع المنشأة.. قائلاً" يا معالى الوزيرة نريد عدد من معدات النظافة وتوفير صناديق وسيارات لرفع القمامة وحلولاً جذرية وشركات جادة تتعامل مع ملف القمامة.