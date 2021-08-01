تدريبات بدنية للاعبو الزمالك في مجمع الصالات.. تفاصيل

وفضل الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي كارتيرون منح اللاعبين الذين شاركوا في ودية المجد راحة من التدريبات الصباحية في صالة الجيمانيزيوم.

ومن المقرر أن يشارك جميع اللاعبين في التدريب المسائي اليوم، في إطار استعدادات الفريق للقاء غزل المحلة المقرر له يوم 7 أغسطس الجاري باستاد الإسكندرية في إطار مباريات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد الزمالك لمواجهة غزل المحلة المقرر يوم 7 أغسطس الجاري في تمام السابعة مساء على ستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين للدوري الممتاز.

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الفوز على فريق المجد السكندري بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب فندق إقامة الأبيض خلال المعسكر المغلق الحالي بمدينة برج العرب استعدادا لاستئناف بطولة الدوري الممتاز.

تشكيل الزمالك في المباراة:

حراسة المرمى : أحمد نادر السيد

خط الدفاع : أحمد عيد ، حسام عبد المجيد، محمد حمدي وأحمد زكي

خط الوسط : سيد نيمار، بيسو، حمدي علاء، يوسف أسامة و سيف جعفر.

خط الهجوم : أسامة فيصل.

وشهد شوط المباراة الأول سيطرة كاملة من شباب الزمالك على مجريات الأمور، حيث أضاعوا العديد من الفرص المؤكدة.

موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة

وحرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق على تجربة مجموعة كبيرة من الشباب والناشئين خلال المباراة، حيث شارك في الشوط الثاني كل من: محمد قنديل وحاتم سكر وأحمد محمود ويوسف محمود وحسام أشرف.

ويستعد الزمالك لمواجهة غزل المحلة يوم ٧ أغسطس المقبل على ستاد الإسكندرية ضمن مواجهات الجولة رقم ٢٨ من بطولة الدوري.

اتحاد الكرة يعلن مواعيد مباريات الزمالك حتى نهاية الدوري

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم جدول مواعيد مباريات الدوري الممتاز حتى نهايته بعد خروج المنتخب الأولمبي من دورة الألعاب الأولمبية عقب الخسارة من البرازيل في الدور ربع النهائي.

الجولة الـ28 الزمالك ضد غزل المحلة يوم 7 أغسطس على ستاد الإسكندرية في السابعة مساءً .

الجولة الـ29الاتحاد السكندري ضد الزمالك يوم 10 أغسطس على ستاد الإسكندرية في التاسعة مساءً.

الجولة الـ30الإسماعيلي ضد الزمالك يوم 14 أغسطس على ستاد الإسماعيلية في السابعة مساءً.

الجولة الـ31 الزمالك ضد وادي دجلة يوم 17 أغسطس على ستاد القاهرة في التاسعة مساءً.

الجولة الـ32 سيراميكا كليوباترا ضد الزمالك يوم 20 أغسطس على ستاد السويس الجديد في التاسعة مساءً.

الجولة الـ33الزمالك ضد الإنتاج الحربي أحد يومي 23 أو 24 أغسطس على ستاد القاهرة.

الجولة الـ34 البنك الأهلي ضد الزمالك أحد يومي 26 أو 27 أغسطس على ستاد بتروسبورت.