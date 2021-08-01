/643234/تغريم-الإعلامي-عمرو-أديب-10-آلاف-جنيه-في-سب-وقذف-محمد-رمضان

قررت محكمة جنح الشيخ زايد، اليوم الأحد، بتغريم الإعلامي عمرو أديب مبلغ مالي 10 آلاف جنيه ورفض الدعوى المدنية المقابلة و50 جنيها أتعاب محاماة، وذلك في دعوى السب والقذف التي حملت رقم 1244 سنة 21، والمقامة من الفنان محمد رمضان ضد الإعلامي الشهير.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل تغريم الإعلامي عمرو أديب 10 آلاف جنيه في سب وقذف محمد رمضان

« القذف والسب»

وكان المحامي أحمد الجندي، موكلا عن الفنان محمد رمضان تقدم بدعوى ضد الإعلامي عمرو عبد الحي أديب وشهرته عمرو أديب بتهمة التشهير والتهديد والسب والقذف واستغلال النفوذ، وطلب تعويض مالي 100 ألف جنيه وواحد.

وجاء في الدعوى التي أقامها محمد رمضان أن الإعلامي عمرو أديب، استغل وظيفته كإعلامي وخالف ميثاق العمل فأراد أن يحقق لنفسه سبقا صحفيا إعلاميا وشهرة زائفة، فقام بتوجيه عبارات وألفاظ وسب وقذف وتشهير وتهديد للطالب وبث ذلك من خلال منصته الإعلامية.

عمرو أديب ومحمد رمضان

وبحسب الدعوى فأنه قصد منها النيل من سمعة وشرف وإهانة عائلته، وأخذ يتناول موضوعا عاما بصفة شخصية، وأباح لنفسه تجريح الطالب وسبه وسب عائلته في أن الطالب «لم يتربى»، قائلا له: «لو محدش رباك أنا هربيك

وقالت الدعوى، إن المتهم ارتكب جرائم السب والقذف مستغلا منصة الإعلام للتشهير العلني وتهديد الطالب المدعي بالحق المدني وذلك على نحو سلف ذكره من عبارات وألفاظ.