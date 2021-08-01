جنود البرنامج القومي «أطفال وكبار بلا مأوى» فى ضيافة  دوت الخليج غدا

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دوت الخليج برئاسة تحرير الكاتب الصحفي عمرو الديب، يستضيف مساء غدا الاثنين، جنود البرنامج القومي «أطفال وكبار بلا مأوى» لتسليط الضوء علي جهودهم المقدرة ورسالتهم السامية في تحقيق حياة كريمة للمشردين ..ورفع الوعي المجتمعي بالقضية، حيث أنها مهمة من المهام المقدسة لجنود وزارة التضامن الإجتماعي خلال الأيام الماضية بحكومة المهندس مصطفي مدبولي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنقاذ المشردين بالشوارع وتوفير حياة كريمة لهم.

أطفال وكبار بلا مأوي في ضيافة دوت الخليج جنود البرنامج متواجدون علي مدار الساعة بنحو خمسة عشرة محافظة هم الأعلى كثافة بناء على نتيجة مسح 2014 ، حيث أن البرنامج يسعي لتقديــم خدمـات الرعايـة والتأهيــل لـ«أطفال وكبار بلا مأوى» ودمجـهم فـى المجتمـع تمشيـــاً مـع سياسـة الــوزارة التى تعتمـد علـى تجفيف المنابـع والتدخـل الفـورى للحـد من الظاهـرة. أطفال وكبار بلا مأوي في دوت الخليج دوت الخليج يستضيف جنود البرنامج القومي «أطفال وكبار بلا مأوى»..لتسليط الضوء علي جهودهم المقدرة ورسالتهم السامية في تحقيق حياة كريمة للمشردين ..ورفع الوعي المجتمعي بالقضية ، ومن المنتظر أن تضم المناقشات جهود عمل الحصر الشامل للأطفال وكبار بلا مأوى..ودور السوشيل ميديا وأيضا معايير جودة مؤسسات الرعاية الإجتماعية والشراكة مع المجتمع المدنى وقطاع الأعمال، دور الجمعيات والمؤسسات الأهلية ..وإلي أي مدي نستطيع تقليل نسب تسرب الأطفال للشارع ؟وهل توصلنا لآلية مستدامة للرصد وإدارة الملف ومأسسته علي أرض الواقع حتي الآن

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