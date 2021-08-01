«أون لاين ».. دوت الخليج ينشر كيفية التظلم على مخالفات رخص القيادة من المنزل

/643229/أون-لاين---تحيا-مصر-ينشر-كيفية-التظلم-على-مخالفات-رخص-القيادة-من-المنزل

يسعى المواطنون خاصة أصحاب السيارات الملاكي إلى بعض الأسئلة أسئلة، وأبرزها تلك التي تتعلق بالتظلمات على مخالفات المرور، إذ أنّ هناك مجموعة من قائدي السيارات يقومون بارتكاب مخالفات يعاقب عليها قانون المرور منها تجاوز السرعة المقررة على بعض الطرق سواء داخل المدن أو خارجها والقيادة دون ترخيص أو السير برخصة قيادة منتهية.

وجاء ذلك في إطار تخفيف العبئ على المواطنون تمت إتاحة خدمة التظلم على مخالفات المرور دون الحاجة للتوجه إلى وحدات المرور المختصة التابع لها صاحب السيارة، وبتلك الطريقة يمكنه التظلم باستثناء الحالات التي يمكن فيها التصالح بحسب ماينص عليه قانون المرور.

يقدم موقع «دوت الخليج» للقراء خطوات التظلم على مخالفات المرور من المنزل:

أولاً.. الاستعلام عن قيمة المخالفة المرورية:

يمكن للمواطن الاستعلام عن قيمة المخالفة المرورية عن طريق شبكة الانترنت دون التوجه إلى الوحدات المرورية المختلفة، حيث يقوم الفرد بالبحث عبر محرك البحث «جوجل» عن موقع النيابة العامة، والدخول إليه والضغط على مربع خدمات نيابة المرور ، ثم اختيار الاستعلام عن قيمة المخالفات يليها إدخال بيانات الرخصة ونوعها لتظهر بعدها مباشرة وخلال ثوان معدودة سبب المخالفة وقيمتها.

ثانياً.. التظلم على مخالفات المرور

يمكن لصحاب السيارة الملاكي التظلم على مخالفات المرور بعدما توصلت إلى مخالفات المرور الخاصة بك وقدرها، فلديك فرصة للتظلم على المخالفات، من على الانترنت« موقع النيابة العامة»، وتضغط على مربع التظلمات، ثم تختار نوع التظلم سواء لرخصة سيارة أو قيادة، وتطلب منك هذه العملية إدخال بيانات الرقم القومي.

المخالفات تفصيليا

وبعدها تظهر لك المخالفات تفصيليا عبر موقع النيابة العامة فضلا عن قيمة الحدين الأدنى والأقصى لها، وللتظلم عليك الضغط على كلمة «تظلم» مع ذكر السبب، وبعدها تضغط على مربع «موافق»، وبعد إدخال كل المطلوب منك تضغط على مربع «إرسال».

ويستطيع المواطنون متابعة التظلم عن طريق الإيصال الذي يظهر عند إتمام عملية التظلم على المخالفة ويحمل رقم التظلم الخاص بصاحب الشكوى.