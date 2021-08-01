/643228/توقيت-إجازة-الموظفين-في-راس-السنه-الهجريه-2021

توقيت إجازة الموظفين في راس السنه الهجريه 2021 ، يتطلع الكثير من المواطنين من العاملين فى القطاع الحكومي، إلى معرفة ميعاد إجازة رأس السنة الهجرية، والتى تأتي ضمن سلسلة إجازات حصل عليها أغلب المواطنين وطلاب المدارس فى المنشآت والمؤسسات المختلفة.

دوت الخليج

من المرتقب أن تحل إجازة رأس السنة الهجرية هذا العام، خلال شهر أغسطس الجاري، والتى سيستفيد منها 30 مليون عامل، يشغلون العديد من الوظائف الحكومية من القطاع العام والخاص، وذلك وفقًا لما نص عليه قانون العمل المصرية، وأيضًا المتعلق بقانون الخدمة المدنية، والذى ينظم أوضاع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة.

إجازة رأس السنة 2021

إجازة رأس السنة الهجرية هذا العام تحل يوم الاثنين المقبل 9 أغسطس، ولكن اتباعًا لما تقوم به الحكومة من استراتيجية بشأن ترحيل أيام الأجازات فإنه قد تكون الإجازة يوم الخميس بدلًا من الاثنين، وقد تكرر هذا الأمر فى مرات سابقة، عندما قام رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولى، بترحيل عدد من الإجازات من وسط الأسبوع إلى نهايته، وهو ما نعتبره قرار مرتقب من مجلس الوزراء.

تحديد ميعاد رأس السنة الهجرية

هذا وكانت إجازة 23 يوليو قد حلت أيضًا بالتزامن مع أجازت العيد الأضحى، ولذا لم يكن يوم الإجازة منفلصة بل دخلت ضمن الإجازات المحددة فى العيد الأضحى، والتى كان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد مدها لتصل لـ 7 أيام.

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رأس السنة الهجرية.. إجازة العاملين فى القطاع الخاص والحكومى فى الدولة

لابد من معرفة أن رأس السنة الهجرية هو اليوم الذي ينتظر فيه المسلمين اليوم الأول من شهر المحرم، وهو بداية التقويم الإسلامي. تعتبر رأس السنة الهجرية أجازة رسمية في عدد من البلدان الإسلامية. بينما يعد الشيعة أن محرم هو شهر الحزن والأسى لأن فيه ذكرى وفاة الحسين بن علي وأصحابه في يوم عاشوراء.