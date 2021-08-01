هادي الباجوري يعيد تعاون أسر ياسين وروبي في أول عمل ميوزيكال مصري

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دوت الخليج يكشف تفاصيل أول عمل ميوزكال مصري

ورشح هادي الباجوري كل من روبي وأسر ياسين وأحمد الفيشاوي لبطولة فيلم «فينوس»، وجاري ترشيح باقي أبطاله استعدادا لتصويره خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وتدور فكرة فيلم «فينوس» في فترة الأربعينات والخمسينيات من القرن الماضي، وسيضم الفيلم عدد كبير من الفنانين الذي سيتم الإعلان عنهم الفترة المقبلة.

هادي الباجوري ينتظر طرح قمر 14

وحددت الشركة المنتجة لفيلم «قمر 14» لهادي الباجوري موعدا مبدئيا لعرضه في السينمات المصرية بشهر أكتوبر المقبل، لينضم الفيلم لقائمة أفلام الموسم الشتوي، ومن المقرر عرضه فيلم «قمر 14» بدور العرض السينمائية في مصر وكافة الدول العربية عقب مشاركته في الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائى الدولي.

تفاصيل فيلم قمر 14

تدور أحداث فيلم “قمر14” في إطار اجتماعي رومانسي حول ليلة يكون فيها القمر بدرًا، وهو ما يؤثر في مسار عدد من الشخصيات داخل الفيلم وتتلخص أحداثه في 7 ساعات فقط لحين اختفاء القمر.

والفيلم من بطولة خالد النبوي، شيرين رضا، أحمد الفيشاوي، ياسمين رئيس، سلوى محمد علي، محمد علاء (جاميكا)، أحمد مالك، بيومي فؤاد، مي الغيطي، نيرة عارف، أحمد حاتم، أسماء أبواليزيد، محمد جمعة، أحمد بدير، إسماعيل شرف، حنان يوسف، محمد مهران، خالد أنور، غادة عادل، سليم سليمان، والعمل قصة وسيناريو وحوار محمود زهران.

وكان قد كشف محمد علاء الشهير بجاميكا عن كواليس فيلم “قمر 14”، قائلا: "نعمل في هدوء تام على المسلسل، الذي يمكن تصنيفه في إطار (الأكشن) والدراما الحديثة السريعة، وقد يكون أول إنتاج من نوعه بهذا الشكل في الشرق الأوسط”.

وتستعد روبي لعرض مسلسل «شقة 6» بداية من اليوم الأحد الموافق 1 من شهر أغسطس على إحدى المنصات الإلكترونية، وتلعب روبي خلال أحداث العمل دور فتاة تدعى ياسمين وتعمل كمحققة صحفية تحاول فك لغز جريمة قتل خلال أحداث مسلسل «شقة 6»، كما أنها ضد فكرة الزواج وتمتنع عنه.

وتدور أحداث المسلسل حول شقة رقم 6 داخل إحدى العمارات التى تعيش فيها روبي مع جيرانها، ويفاجأ جميع سكان العمارة بأجواء مرعبة تحدث داخل هذه الشقة، لتبدأ المفاجآت والأحداث المثيرة والمشوقة التى يعيشها الجيران.

ويشارك فى بطولة مسلسل «شقة 6» بجانب روبى، كل من أحمد حاتم، هانى عادل، بالاشتراك مع الفنان الكبير صلاح عبد الله، محمود البزاوى، رحاب الجمل، الفنانة السعودية هيا فياض، حمزة العيلى وملك قورة، السيناريو والحوار رفيق القاضى، سعاد القاضى، محمود وحيد، نبيل شعيب، إخراج محمود كامل.