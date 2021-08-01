الزمالك يخضع لمسحة طبية الخميس القادم استعداداً لمواجهة المتبقية

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يخضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا، يوم الخميس المقبل على هامش معسكر الفريق ببرج العرب بالإسكندرية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويستعد الزمالك لمواجهة غزل المحلة المقرر يوم 7 أغسطس الجاري في تمام السابعة مساء على ستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين للدوري الممتاز.

وقال الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للزمالك، أن المسحة الطبية التي سيخضع لها الفريق تأتي ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي يجريها الجهاز الطبي بشكل دائم للاطمئنان على جميع أفراد الفريق.

وشدد طبيب الزمالك على التزام الجميع داخل معسكر برج العرب بتطبيق كافة التعليمات للوقاية من فيروس كورونا.

ويستعد الزمالك لمواجهة غزل المحلة المقرر يوم 7 أغسطس الجاري في تمام السابعة مساء على ستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين للدوري الممتاز.

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الفوز على فريق المجد السكندري بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب فندق إقامة الأبيض خلال المعسكر المغلق الحالي بمدينة برج العرب استعدادا لاستئناف بطولة الدوري الممتاز.

سجل هدفي الزمالك كل من: أسامة فيصل وسيف جعفر في الشوط الأول من المباراة، قبل أن يقلص فريق المجد الفارق بهدف في بداية الشوط الثاني عن طريق ركلة جزاء.

تشكيل الزمالك في المباراة:

حراسة المرمى : أحمد نادر السيد

خط الدفاع : أحمد عيد ، حسام عبد المجيد، محمد حمدي وأحمد زكي

خط الوسط : سيد نيمار، بيسو، حمدي علاء، يوسف أسامة و سيف جعفر.

خط الهجوم : أسامة فيصل.

وشهد شوط المباراة الأول سيطرة كاملة من شباب الزمالك على مجريات الأمور، حيث أضاعوا العديد من الفرص المؤكدة.

موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة

وحرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق على تجربة مجموعة كبيرة من الشباب والناشئين خلال المباراة، حيث شارك في الشوط الثاني كل من: محمد قنديل وحاتم سكر وأحمد محمود ويوسف محمود وحسام أشرف.

ويستعد الزمالك لمواجهة غزل المحلة يوم ٧ أغسطس المقبل على ستاد الإسكندرية ضمن مواجهات الجولة رقم ٢٨ من بطولة الدوري.

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