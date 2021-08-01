/643224/بسبب-علاقة-محرمة--إعدام-سائق-قتل-حماه-بسبب-غيرته-على-حماته-بالدقهلية

علاقة حب تطورت إلى علاقة غير شرعية في مركز بلقاس بالدقهلية، انتهت بجريمة قتل تلك التي جمعت بين «محمود» سائق بحماته، حتى لقي القاتل مصيره بإصدار حكم بإعدامه اليوم .

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل مقتل سيدة على يد زوج ابنتها في بلقاس بالدقهلية

اعترافات المتهم

وبحسب اعترافات القاتل أمام النيابة العامة بعد ضبطة، فقد أتضح أنّ المجني عليه كان يعمل فى شركة بترول، ولطبيعة عمله كان يغيب أيامًا طويلة، ومن هنا وجد القاتل يدعى «محمود» مسلكًا إلى تكوين العلاقة مع حماته، إذ كان كثيرًا ما يذهب للاطمئنان عليها، وكان يجلس معها لفترات طويلة، يمارسة معها العلاقة الجنسية، ويبيت معها في منزلها، وكان يشعر بالانجذاب إليها بإستمراء

العلاقة الآثمة تقع

تطورت علاقة الحب في ظل الغياب الكثير للزوج عن المنزل، إلى علاقة محرمة، والمثير أن هذا الأمر جعل المتهم ينجذب أكثر إلى «حماته» أم زوجته، لدرجة أنه أصبح يغير عليها حتى من حماه، فقرر التخلص منه.

يوم الجريمة

يوم الجريمة علم القاتل بعودة الزوج من عمله، وبالتالي لن يكون قادرًا الذهاب لبيت حبيبته، فقرر التخلص منه، ودعاه لجلسة تعاطي المواد المخدرة، فاستجاب الضحية لثقته.

فجأة، لفَّ المتهم شالًا حول رقبة، « حماه»، وخنقه حتى فارق الحياة، وبعد تأكده من وفاته استولى على هاتفه المحمول، ونزع الشريحة الخاصة به وألقى بالهاتف في إحدى الترع؛ وذلك حتى لا يُستدل عل المحادثات التي جمعت بينهما.

علاقة محرمة مع حماته

وخلال التحقيقات، تمت مواجهة المتهم بحماته، فاعترفت بوجود علاقة محرمة بينهما، لكنّها أكدت في الوقت نفسه أنها لم تطلب منه قتل زوجها، وأنّه لم يتحدث معها فى هذا الأمر مطلقًا، إلا أنه صارحها أنه يغار عليها منه.

السيدة التي توصف وفق كواليس الجريمة، بأنها خائنة لابنتها وزوجها، كانت تعتقد أن حديث حبيبها عن غيرته كان من باب المبالغة، وأنّها لم تكن تتصور أن يصل الأمر إلى قتل زوجها.

وتم لإحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية، وصدر قرار من المحكمة بإعدامه شنقًا؛ لإدانته بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.