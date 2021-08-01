مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومي للمرأة....إحنا معاكي

تلقى مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومى للمرأة بلاغ من احدى الشاكيات تشير فيه الى انها تواصلت مع شركة تركيب كاميرات عن طريق الانترنت لتركيب نظام مراقبة داخلية وخارجية للمنزل وبعد تركيب الكاميرات تم التواصل معاها عن طريق اشخاص اخرين بهدف ابتزازها وتهديدها وفى حالة عدم الموافقة سوف يقومون بالتشهير بها وابلغوها بانهم حصلوا على صور لها بدون ملابس من غرفة نومها واكتشفت بعد ذلك انه يوجد بشقتها اجهزة تصنت استقبال وارسال كل ما يدور بنظام المراقبة .

وقد قام المكتب بتلقى الشكوى من الشاكية ومخاطبة النيابة العامة بشأن الواقعة وتوصيف القضيه بأنها إساءة استعمال الأجهزة السلكية واللاسلكيه وانها تمثل الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة

وقد تم فتح تحقيق بشأن الواقعة بنيابة اول المنتزة وبسؤال الشاكية فى شكواها وتحريز الادلة وارسالها للمساعدات الفنية والتى اقرت بتقريرها انها اجهزة تصنت غير مصرح باستعملها ،احالت النيابة العامة القضيه إلى محكمة الجنايات والتى إنتهت بالحكم على المتهمين بالسجن لمدة

خمس سنوات .