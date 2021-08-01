أسقف الوادى الجديد يشارك فى افتتاح مغارة العذراء بأسيوط

جدة - نرمين السيد - شارك الأنبا أرسانيوس، أسقف الوادى الجديد، فى افتتاح مغارة القديسة العذراء مريم، بديرها بدرنكة بجبل أسيوط.



جدة - نرمين السيد - شارك الأنبا أرسانيوس، أسقف الوادى الجديد، فى افتتاح مغارة القديسة العذراء مريم، بديرها بدرنكة بجبل أسيوط. وحضر الافتتاح الأنبا يوأنس، أسقف أسيوط وتوابعها، وعدد من أحبار الكنيسة الأجلاء. وعقب الحفل تم رسامة القس بيشوى قمصا بالدير.

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