الهجرة: حملة دعائية كبرى لجمع تبرعات المصريين بالخارج لـ حياة كريمة

جدة - نرمين السيد - وذكرت الوزارة - فى بيان اليوم الأحد - أن الوزيرة نبيلة مكرم بحثت خلال اجتماع تنسيقى، عبر تطبيق (زووم) الترتيبات النهائية لفعالية جمع التبرعات، برعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى.

وأضافت أن الاجتماع شارك فيه سيدة الأعمال المصرية "ليلى بنس" إحدى رائدات مؤتمر (مصر تستطيع بالتاء المربوطة) ومستشارة إدارة الثروات بالولايات المتحدة الأمريكية، وزوجها رجل الأعمال الأمريكى "درايدن بنس"، والدكتورة هبة مغيب رئيس قطاع التخطيط الإقليمى بوزارة التخطيط، وأعضاء من مؤسسة (حياة كريمة)، إلى جانب مشاركة عدد من المصريين بالولايات المتحدة من بينهم الطبيب المصرى دكتور أحمد عثمان استشارى أمراض القلب.

من جانبها، أعربت ليلى بنس عن سعادتها البالغة بالمساهمة فى مشروع (حياة كريمة)، مؤكدة متابعتها وانبهارها بالاحتفالية الكبرى لـ "حياة كريمة" التى أقيمت منتصف شهر يوليو الماضى بحضور ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى فى ستاد القاهرة الدولى.

وقالت: "لقد شعرت بالفخر والسعادة البالغة من كلمات الرئيس السيسى المؤثرة والملهمة خلال الاحتفالية، وبالفيديو الذى تم عرضه عن سفراء مبادرة (حياة كريمة) من فنانين ورجال أعمال وسياسيين وكبار الشخصيات العامة، والأغنية الرسمية للمبادرة التى غنتها المطربة شيرين عبد الوهاب"، واصفة ذلك بأنها أدوات القوة الناعمة التى لابد من الاستعانة بها للترويج لفعالية جمع التبرعات عالميًا، إلى جانب إنشاء صفحة على (فيس بوك) تجمع الراغبين فى التبرع من الخارج.

من جهتهم، قام أعضاء مؤسسة (حياة كريمة) بعرض آخر الترتيبات التى قاموا بها من أجل الفعالية، ومن بينها إعداد فيديوهات قصيرة عن مشروع (حياة كريمة) وأهدافه وثماره ونتائجه على الفئات المستفيدة منه فى محافظات مصر، وكذلك عرضوا صورًا للحافلات ذات الفصول المتنقلة لمشروع (محو الأمية الرقمية)، الذى تستهدفه فعالية جمع التبرعات من أجل تدريب أهالى القرى على استخدام المنصات الرقمية للترويج لمنتجاتهم والحرف التى يعملون عليها، مؤكدين أن كافة الجهود المبذولة للتخفيف عن كاهل المواطنين بالقرى الأكثر احتياجًا وتحسين ظروف معيشتهم.

من ناحيته، ثمن الدكتور أحمد عثمان الطبيب المصرى بالولايات المتحدة، جهود الدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسى فى بناء الإنسان المصرى من خلال تطوير مجالات الصحة والتعليم والبنية التحتية ودعم المرأة المصرية، إلى جانب الجهد الجبار المبذول فى مشروع (حياة كريمة) لتحسين معيشة أهلنا فى الريف المصرى.

وقال عثمان إنه متحمس للمساهمة فى المشروع، موصيًا بإنشاء منصة رسمية للمصريين بالخارج يمكنهم التبرع من خلالها، ويتاح عليها المواد والمعلومات الموثقة عن المشروع والمستهدفات وآلية تحويل التبرعات كافة.

فيما أكدت رئيس قطاع التخطيط الإقليمى بوزارة التخطيط الدكتورة هبة مغيب، حرص الدولة المصرية على الاستثمار فى بناء الإنسان وتلبية احتياجاته، بما يسهم فى توفير حياة كريمة للمواطن المصرى، مؤكدة حرص وزارة التخطيط على التعاون وتضافر الجهود مع الوزارات والمؤسسات الأخرى؛ لتحقيق أكبر استفادة ممكنة للمواطنين فى الريف المصرى ورفع الوعى لديهم.

تجدر الإشارة إلى أن (حياة كريمة) هو المشروع الذى أعاد رسم قرى الريف المصرى من جديد من خلال تنفيذ أعماله داخل قرى ومراكز محافظات الجمهورية، والتى تستهدف إحداث نقلة نوعية وطفرة عمرانية كبرى تغير حياة حوالى 58 مليون مواطن مصرى فى 4 آلاف و584 قرية ضمن القرى المستهدفة بميزانية إجمالية بلغت 700 مليار جنيه، بمشاركة أكثر من 30 وزارة وهيئة "تنفيذية ومعاونة"، و23 جمعية أهلية.

وكانت وزارة الهجرة قد وقعت بروتوكول تعاون مع مؤسسة (حياة كريمة)، لتوحيد الجهود لخدمة أهلنا بالمحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية والنهوض بالإنسان المصرى فيها.