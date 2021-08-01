استحداث برامج جديدة وإنشاء 8 مراكز بحثية لخدمة الصناعة بالجامعة اليابانية

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور أحمد الجوهرى رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بالإسكندرية، استحداث برامج جديدة لطلاب مرحلتى الدراسات العليا والبكالوريوس، وإنشاء 8 مراكز تدريبية وبحثية جديدة لخدمة الاقتصاد الوطنى ‏والعمل على توطين وتحديث القطاعات الصناعية القائمة فى الصناعة المصرية لدفع عجلة التنمية فى العديد من المجالات.





أوضح رئيس الجامعة أن البرامج الجديدة ذات الأولوية تتضمن "‏الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعى، العمارة المستدامة، الصيدلة، التصنيع الدوائى"، علاوة على برنامج كلية التصنيع الغذائى وفقا للمعايير اليابانية، وبرنامج كلية العلوم التطبيقية وترميم الآثار وإدارة المتاحف، وبرنامج الفنون والديكور والتصميم.

‏وأضاف: كما تتضمن البرامج الجديدة برنامج التكنولوجيا الحيوية واستخداماتها فى المجالات "الطبية، الزراعية، الصناعية، البيئة"، وبرنامج الصحة العامة وبرنامج صناعة النسيج وبرنامج المياه والطاقة المتجددة وبرنامج تدريب معلمى ‏ونظراء المدارس المصرية اليابانية وبرنامج التعليم الفنى والتكنولوجى وفقا للنظام المعمول به فى اليابان.

‏أوضح رئيس الجامعة أن المراكز البحثية الجديدة بالجامعة تتضمن معهد وزارة النقل "تدريب، أبحاث، دعم اتخاذ القرار"، مركز الدراسات المهنية والتعليم والتدريب المستمر، مركز دراسات المستقبليات، مركز بحوث ودراسات التنمية، مركز بحوث الدراسات السكانية، مركز دراسات علوم كبار السن، مركز دراسات الهوية المصرية الثقافية ،مركز الدراسات اليابانية.