وزير التعليم يرد على المشككين فى امتحانات الثانوية: ادعاءات مضللة

جدة - نرمين السيد - عقب الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على الأنباء التى يتم تداولها وتتزامن مع امتحانات الثانوية العامة، وتلقى رواجا على مواقع التواصل الاجتماعى.





وفند الوزير الأمر، فى تدوينة له عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، تحت عنوان "مراحل التشكيك فى امتحانات الثانوية العامة".

وقال: "لا يخفى على أحد ما نتعرض له فى امتحانات الثانوية العامة الحالية من محاولات مستميتة للتشكيك فى مصداقيتها عن طريق: ادعاء يومى بتسريب الامتحانات، ثم نشر وتصوير صفحات الغش الإلكترونى، بالإضافة إلى النغمة الجديدة التى تدعى تغيير النتيجة مقابل أموال!".

وتابع الوزير: "أود ان أطمئن أولياء أمور الطلاب المجتهدين أن الغشاشين لن يحرزوا مجاميع كبيرة، كما يتم الادعاء ونحن صححنا الإجابات لكثير من المواد ولم ينجحوا فى هذا نظرا لاختلاف النماذج وضيق الوقت وعدم صحة الإجابات".

واستطرد: "إن المراقب الجيد للأحداث سوف يدرك ببساطة أن الإمعان فى نشر صور امتحانات، رغم عقوبات الطلاب الكبيرة، يستهدف إثارة البلبلة والتشكيك أكثر من استهدافه النجاح لأن الغشاش عادة لا يشهر بنفسه أو يفضحها وإنما تنظيمات أكبر هى من تسعى لهذا".

واختتم شوقى تدوينته قائلا: "كل الادعاءات المنتشرة عن تغيير النتائج كاذبة ومضللة وعمليات نصب محترفة وادعو الجميع بعدم تداولها أو الوقوع فيها، كل ما يقال عن أوراق الإجابة والتيكيت وتغيير النتائج كذب وبهتان.. اللهم هل بلغت اللهم فاشهد".