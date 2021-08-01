جدة - نرمين السيد - أعلن مجلس الوزراء أن ما تداوله بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، من أنباء بشأن استخدام لقاحات تجريبية لتطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا، عارٍ تمامًا من الصحة.





وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، مع وزارة الصحة والسكان، والتى نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة لاستخدام لقاحات تجريبية لتطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا، مُوضحةً أن كافة لقاحات فيروس كورونا المستخدمة لتطعيم المواطنين فى مصر حاصلة على الموافقة بالاستخدام من منظمة الصحة العالمية، وتخضع لعمليات التقييم اللازمة بإدارات ومعامل هيئة الدواء، طبقاً للقواعد العالمية والمحلية المتبعة للتأكد من جودتها وفاعليتها، مُهيبةً بالمواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات، مع ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية. وفى سياق متصل، تم التعاقد على حوالى 120 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لتطعيم المواطنين، كما اتجهت الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من اللقاحات، حيث تم البدء فى إنتاج نحو مليون جرعة من لقاح "سينوفاك" بمصنع فاكسيرا فى مصر، وذلك تمهيداً للبدء فى تطعيم المواطنين باللقاح المصرى فى شهر أغسطس الجارى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. الصحة تنفى استخدام لقاحات تجريبية لتطعيم المواطنين ضد كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.