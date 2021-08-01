تعيين الدكتور أحمد محيى حمزة عميدا لكلية الفنون الجميلة

جدة - نرمين السيد - تخرج أحمد محيى حمزة، فى كلية الفنون الجميلة بالقاهرة 1997، وتم تعينه بكلية الفنون الجميلة بالأقصر فى 1998 وهو بذلك من الجيل المؤسس للكلية.

ويعد حمزة أول مدير لوحدة ضمان الجوده والاعتماد والذى استطاع فى فترة وجيزة إنشاء نظام داخلى للجودة فى 2008 وإعداد خطة تنفيذية للتطوير الكلية تأهيلا للاعتمام، كما كلف بمهام وكيل كلية الفنون الجميلة لشؤون البيئة وخدمة وتنمية المجتمع فى الفترة من 2008 حتى 2010، كما شارك فى تأسيس أول مؤتمر علمى بالكلية 2009، وشغل منصب وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث منذ فبراير 201، وحتى قبل تعيين عميدا.

جدير بالذكر أنه حصل على العديد من الجوائز المحلية والدولية أهمها وسام اتحاد شباب الوطن العربى فى الفنون 1996، تحت رعاية جامعة الدول العربية والشيخ خالد القاسمى رئيس وزراء الشباب والرياضة العرب، الجائزة الكبرى بينالى الإكوادور الدولى 2006، الجائزة الكبرى بينالى الثقافة والفنون الدولى 2013، الجائزة الكبرى بينالى بورسعيد 2005، جائزة شهادة التقدير من ترينالى مصر الدولى لفن الجرافيك 1999، وقد حصل على الجائزة الأولى فى صالون الشباب فى الجرافيك مرتين فى 1998، و2003، والجائزة الثانية فى الجرافيك 2000، 2001.

كما حصل « حمزة» على منحة مقدمة من الحكومة الإيطالية لدراسة الماجيستير عام 2000.

ومثل الدكتور أحمد حمزة، مصر بتكليف رسمى من وزير التعليم العالى والبحث العلمى، ووزير الثقافة ووزير الشباب والرياضة فى العديد من المحافل الدولية فى كل من «إيطاليا، إسبانيا، ألمانيا، فرنسا، كندا، اليابان، سراييفو، بنجلادش، الولايات المتحدة الأمريكية، النمسا، أرمينيا، الإكوادور، سوريا، الإمارات، قطر، المغرب».