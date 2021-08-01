عنتيل الذهبيات.. كيف حقق الأمريكي كايلب دريسل 5 ميداليات ذهبية حتى الأن في أولمبياد طوكيو 2020؟

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استطاع السباح الأمريكي كايلب دريسل التتويج بـ 5 ميداليات ذهبية حتى الأن في دورة الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليبانية طوكيو.

وجلب دريسل 5 ذهبيات لأمريكا في أولمبياد طوكيو 2020، من أصل 19 ميدالية ذهبية توجت بهم أمريكا حتى الأن بالأولمبياد.

ورفع دريسل رصيده إلى 5 ميداليات ذهبية في أولمبياد طوكيو، بعدما توج، اليوم الأحد، بميداليتين جديدتين.

ويستعرض دوت الخليج مشوار الأمريكي دريسل في التتويج بالـ 5 ميداليات ذهبية في دورة الألعاب الصيفية المقامة حاليا في طوكيو:

الذهبية الخامسة

توج دريسل بالميدالية الذهبية الخامسة له، في منافسات 50 متر حرة وكانت في فعاليات 4×100 متر متنوع تتابع للرجال.

وتمكن دريسل وزملائه من تحطيم الرقم العالمي لمنافسات ×100 متر متنوع تتابع للرجال، وذلك بعدما حققوا زمن قدره 3:26.78، وكان الرقم القياسي السابق/ مسجل بزمن 3:27.28.

الذهبية الرابعة

توج دريسل بالذهبية الرابعة في منافسات 50 متر حرة، بعدما حقق رقم أولمبي جديد بتحقيق زمن قدره 21:07 ثانية.

بينما كان الرقم الأولمبي السابق بزمن 21:30 ثانية، وكان مسجلا باسم البرازيلي سيزار سيلو.

الذهبية الثالثة

حصل دريسل على ثالث ذهبياته، في منافسات 100 متر فراشة، بعدما انهى السباق في زمن قدره 49:45 ثانية.

وحطم فيها رقمه العالمي المسجل باسمه بزمن 49:50، والذي حققه في 2019.

الذهبية الثانية

وأضاف ثاني ذهبياته، في منافسات 100 متر حرة، بعدما انهى السباق في زمن قدره 47:02 ثانية.

وحطم الرقم الأولمبي السابق، المسجل باسم الأسترالي إيمون سوليفان صاحب زمن 47.05 ثانية.

الذهبية الأولى

سجل دريسل أولى ميدالياته الذهبية في أولمبياد طوكيو 2020، في منافسات 4×100 متر حرة تتابع للرجال، وانهى السباق في زمن قدره 3:08.97.

انطلاق أولمبياد طوكيو

انطلقت فعاليات دورة الالعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو، يوم الخميس الموافق 23 من شهر يوليو، على أن تنتهي يوم 8 من شهر أغسطس المقبل، وكان من المقرر أن تقام تلك الدورة من الأولمبياد في نفس الفترة العام الماضي 2020، إلا أن اللجنة الدولية الأولمبية والمسؤولة عن تنظيم الأولمبياد، قررت تأجيلها لمدة عام، على أن تلعب في نفس الفترة المحددة لها، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.