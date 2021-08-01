/643217/النائب-هشام-الجاهل-اتاحة-مناهج-اللغة-العربية-على-تطبيق-اتكلم-عربي-يرسخ-الانتماء-لدى-الأطفال-بالخارج

أشاد النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، بإعلان وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، إتاحة مناهج اللغة العربية والتربية الدينية وقبول الآخر على تطبيق "اتكلم عربي" بداية من اليوم الأحد، مؤكدًا أن الدولة المصرية تأخرت كثيرًا في اتخاذ هذه الخطوات، ولكن حان الوقت لتفعليها مما يساهم على ربط المصريين بالخارج بوطنهم.

دوت الخليج

هشام الجاهل: توفير مناهج اللغة العربية والتربية الإسلامية يهدف للحفاظ على الهوية الوطنية

وقال عضو مجلس النواب، هشام الجاهل:” إن توفير مناهج اللغة العربية والتربية الدينية الإسلامية والمسيحية عبر تطبيق اتكلم بالعربي، يهدف بشكل كبير إلي الحفاظ على الهوية الوطنية والثقافية المصرية وترسيخ الانتماء لدى الأطفال المصريين المقيمين بالخارج، كما أنها من المناهج المعنية بالحفاظ على الهوية الوطنية والثقافية المصرية”.

هشام الجاهل: تعلم اللغة العربية هى الوسيلة الوحيدة لربط المصريين المقيمين بالخارج بوطنهم

وأشار عضو مجلس النواب، هشام الجاهل، إلى أن تعلم اللغة العربية هي الوسيلة الوحيدة لربط المصريين المقيمين بالخارج بوطنهم وثقافتهم المصرية، كما يعزز من إدراك أبناء الوطن لقيمة اللغة الوطنية ومعرفة حقيقة الأمور عن وطنهم.

وأضاف البرلماني، أن مبادرة اتكلم بالعربي موجهة لأبناء الجيل الثاني والثالث لأبناء المصريين بالخارج، حيث أن لها صدى كبير في الداخل، خصوصًا مع وجود طلاب يدرسون في المدارس الدولية والجامعات الدولية ويعيشون في بوتقة داخل الوطن ويتحدثون داخل مصر باللغات الأجنبية، مشددًا على أنَّ هذه المبادرة جرس إنذار للجميع للحفاظ على اللغة والهوية المصرية.