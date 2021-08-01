/643215/مصرع--3-أشخاص-وإصابة-11-أخرين-في-انقلاب-ميكروباص-بشمال-المنيا

لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 11 آخرين، اليوم الأحد، فى حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوى الشرقى بالقرب من كمين الشيخ فضل ببني مزار شمال المنيا تم نقل الجثث والمصابين للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل مصرع 3 وإصابة 11 في إنقلاب ميكروباص بطريق المنيا

تفاصيل الحادث

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا ،اخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد انقلاب ميكروباص رقم 6528 على الطريق الصحراوى الشرقى بالقرب من كمين الشيخ فضل ببنى مزار شمال المنيا.

التحقيقات

وقد أسفر الحادث عن مصرع 3 أشخاص بينما أصيب 11 شخصا آخر ،وقد تم نقل الجثث والمصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج.

وبالانتقال أفادت التحريات الأولية أن سبب وقوع الحادث اختلال عجلة القيادة فى يد السائق مما أدى إلى وقوع الحادث .

تم إزالة آثار الحادث وتسيير حركة المرور على الطرق الصحراوى الشرقى وتحرير المحضر اللازم بالواقعة ،واخطار النيابه لمباشرة التحقيق .

إصابة 11 شخصًا

وفي سياق اخر اليوم أصيب 11 شخصا بسحجات وكدمات متفرقة، اليوم الأحد، في حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الإقليمى« بلبيس- العاشر» وجرى نقلهما إلى مستشفيى بلبيس المركزى والتأمين الصحى لتلقى الاسعافات الأولية.

تفاصيل الحادث

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، بلاغا بوقوع حادث تصادم بالطريق الإقليمي بلبيس- العاشر من رمضان وأسفر عن إصابة 11 شخصا، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث وتبين من التحريات إنقلاب سيارة ميكروباص نتيجة اختلال عجلة القيادة.

جرى نقل 9 مصابين إلى مستشفى بلبيس المركزى و3 إلى مستشفى التأمين الصحى بالعاشر من رمضان، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية.