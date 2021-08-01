أغنية «نجمة معدية» لواما تقترب من ال 2 مليون مشاهدة

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حقق فريق «واما» نجاحًا واسعًا بأغنيتهم الجديدة التي تحمل اسم «نجمة معدية»، حيث بلغ عدد مشاهدتها مليون و600 ألف مشاهدة منذ طرحها على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

دوت الخليج يرصد نجاح أغنية «نجمة معدية» لفريق واما.

فريق واما يطرح أحدث أغانيه «نجمة معدية»

وطرح فريق «واما»، أحدث أعماله الغنائية بعنوان "نجمة معدية" على موقع يوتيوب، أمس الأربعاء والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعى فى التعاون الأول بينهم، ومن توزيع توما.

ولاقت الأغنية قبول وإعجاب الجماهير منذ طرحها على موقع «يوتيوب» محققة صدى واسع وضجة عارمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كلمات أغنية «نجمة معدية»

وتقول كلمات الأغنية: "طلعت على الصحراوي بالعربية ماشيه ماشيه بالعربية، عدت من جنبها عربية مشغله مزيكا أوروبية.. عالي الجو الجو الجو عالي الجو الجو.. من دي ضربة النور العالي تعدي هي بتجري وكلوا يهدي.. يا أرض اتهدي ما عليكي قدي.. وشوف الحلو أما بيحلوا.. عالي الجو الجو الجو عالي الجو الجو.. نجمة معدية ودي غير الكل معدية".

وكان فريق «واما» طرح آخر ألبوماته عام 2019، بعنوان «الصيف ابتدى» والذى ضم 10 أغنيات، تم التعاون فيها مع الشعراء: أيمن بهجت قمر، وأمير طعيمة، ونادر عبد الله، ومحمد عاطف، وجمال الخولي، وأحمد المالكي، وتامر حسين، وهاني رجب، والألحان: خالد عز، ورامى جمال، وتامر عاشور، أحمد صلاح حسني، ومديح، وأحمد فهمي، ومحمد نور أعضاء الفريق، أما التوزيع الموسيقي فشارك فيه كل من نادر حمدي، وتوما، وإيهاب فاروق، ورامي سمير، وأمين نبيل. فريق واما يهدي أبطال قناة السويس أغنية

كما سبق وأهدى فريق «واما» الغنائى أبطال قناة السويس أغنية جديدة لهم، وذلك بعد إعادة الملاحة بقناة السويس وتعويم السفينةالجانحة، والأغنية من كلمات محمد جمعة وألحان محمد نور وتوزيع نادر حمدى.