أحداث رياضية تنتظرك اليوم الأحد: المنتخب الأولمبي يغادر طوكيو.. فرج عامر يحسم مصير أنتقال حسام حسن للزمالك.. كرة اليد تحقق إنجازا تاريخيا في الأولمبياد

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تشهد الساحة الرياضية اليوم الأحد ، العديد من الأخبار والأحداث الكروية بشكل خاص والرياضة بشكل عام وفي هذا الإطار يستعرض دوت الخليج أحداث رياضية في إنتظارك.

منتخب مصر

غادر بعثة منتخب مصر الأولمبى لكرة القدم طوكيو فى الثانية ظهر اليوم الأحد بتوقيت اليابان، التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، للعودة إلى مصر بعد الخروج من دور الـ8 لأولمبياد طوكيو 2020، عقب الخسارة أمام البرازيل بهدف دون رد.

وتعود بعثة المنتخب الأولمبى على متن طائرة عادية غداً على أن تتواجد بعثة المنتخب فى مطار فرانكفورت "ترانزيت"، على أن تصل البعثة للقاهرة صباح غداً الأثنين .

انتهت مباراة منتخب مصر الأولمبي والبرازيل بنتيجة 1/0، في المباراة التي جمعتهم ضمن منافسات الدور ربع النهائي من دورة الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو.

سمر حمزة

فقدت المصارعة المصرية سمر حمزة فرصتها في دخول أدوار الترضية والحصول على البرونز، بعد خسارة بطلة روسيا من بطلة قيرغستان 12/0، لعدم التكافؤ في أقل من دقيقتين في دور ربع النهائي من مسابقة مصارعة حرة سيدات.

كانت سمر حمزة بطلة مصر للمصارعة قد خسرت أمام الروسية ناتاليا فوروبييفا 12-16 في المصارعة الحرة، في مباراة مثيرة وقوية حسمتها اللاعبة الروسية في اللحظات الأخيرة.

وخسر المصارع المصري هيثم محمود في دور ثمن النهائي لوزن 60 كجم مصارعة رومانية من البطل العالمي الروسي سيرجي 7/6.

فرج عامر

كشف فرج عامر، رئيس نادي سموحة، عن مفاوضات نادي الزمالك مع الفريق السكندري للتعاقد مع حسام حسن مهاجم الفريق المعار إلى أهلى طرابلس الليبي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال عامر، فى تصريحات إذاعية لبرنامج "أحلى صباح" المذاع على إذاعة الشباب والرياضة: " لا يوجد مانع من أنتقال حسام حسن إلي نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة، ولكن يوجد شرط استمرار التفاوضات بشكل رسمي ووضع النقاط علي الحروف، بنينما نتمني ضم مصطفي فتحي في صفقة تبادلية”.

وبسؤاله عن بطل الدوري وتابع: "الوضع الحالي يشير إلى لان الدوري سيذهب للزمالك ولكنه لا يزال فى الملعب".

وأختتم حديثة قائلاً:” كنت اتمني مواصلات الانتصارات المنتهخب الأولمبي هذا الجيل لايعةض/ ولكن طريقة لعب شوقي غريب خطاءه”.