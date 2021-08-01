أخبار مصرية

نورا علي: استقبال مطار الأقصر الدولى أول الرحلات الجوية "الشارتر"  يأتي في إطار جهود لجنة السياحة بالنواب 

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

/643209/نورا-علي-استقبال-مطار-الأقصر-الدولى-أول-الرحلات-الجوية-الشارتر- يأتي-في-إطار-جهود-لجنة-السياحة-بالنواب

أكدت النائبة نورا على رئيس لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب أن استقبال مطار الأقصر الدولى أول الرحلات الجوية "  الشارتر "  التابعة لشركة مصر للطيران والقادمة من العاصمة الإسبانية مدريد يأتي في إطار الدور الحيوى الهام للجنة السياحة والطيران بمجلس النواب ومدى حرصها على دعم وتنشيط الحركة السياحية الوافدة إلى مصر ، مؤكدة أن هذا هو أول شارتر منذ فترة طويلة يقوم بزيارة مدينة الأقصر وإحياء المدينة الأثرية ، وسيكون له مردود إيجابى في تنشيط حركة السياحة .

03d24d77d4.jpg

 

قالت النائبة نورا على أن لجنة السياحة والطيران بالنواب نجحت بالتنسيق مع الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى في تذليل كافة العقبات وإنهاء الإجراءات مع الشركة الاسبانية بالاتفاق مع الشركة الوطنية مصر للطيران وبالفعل تم التعاقد على تسيير ١٢ رحله طيران عارض من مدريد إلى الأقصر اعتبارا من ٣١ يوليو إلى 31 أكتوبر القادم ، حيث بدأت أمس السبت أولى الرحلات .

0441972071.jpg

 

 

77db4660b1.jpg

 

 

85bd1e82cb.jpg

 

 

وفى هذا السياق وجهت النائبة نورا على رئيس لجنة السياحة والطيران بالنواب تحية شكر وتقدير للطيار محمد منار وزير الطيران المدنى على تعاونه من أجل المصلحة العامة وانهاء إجراءات التعاقد مع الشركة لدعم وتنشيط حركة السياحة الوافدة .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نورا علي: استقبال مطار الأقصر الدولى أول الرحلات الجوية "الشارتر"  يأتي في إطار جهود لجنة السياحة بالنواب  على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا