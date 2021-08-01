/643209/نورا-علي-استقبال-مطار-الأقصر-الدولى-أول-الرحلات-الجوية-الشارتر- يأتي-في-إطار-جهود-لجنة-السياحة-بالنواب

أكدت النائبة نورا على رئيس لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب أن استقبال مطار الأقصر الدولى أول الرحلات الجوية " الشارتر " التابعة لشركة مصر للطيران والقادمة من العاصمة الإسبانية مدريد يأتي في إطار الدور الحيوى الهام للجنة السياحة والطيران بمجلس النواب ومدى حرصها على دعم وتنشيط الحركة السياحية الوافدة إلى مصر ، مؤكدة أن هذا هو أول شارتر منذ فترة طويلة يقوم بزيارة مدينة الأقصر وإحياء المدينة الأثرية ، وسيكون له مردود إيجابى في تنشيط حركة السياحة .

قالت النائبة نورا على أن لجنة السياحة والطيران بالنواب نجحت بالتنسيق مع الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى في تذليل كافة العقبات وإنهاء الإجراءات مع الشركة الاسبانية بالاتفاق مع الشركة الوطنية مصر للطيران وبالفعل تم التعاقد على تسيير ١٢ رحله طيران عارض من مدريد إلى الأقصر اعتبارا من ٣١ يوليو إلى 31 أكتوبر القادم ، حيث بدأت أمس السبت أولى الرحلات . وفى هذا السياق وجهت النائبة نورا على رئيس لجنة السياحة والطيران بالنواب تحية شكر وتقدير للطيار محمد منار وزير الطيران المدنى على تعاونه من أجل المصلحة العامة وانهاء إجراءات التعاقد مع الشركة لدعم وتنشيط حركة السياحة الوافدة .

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