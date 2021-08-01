/643207/بعد-تأهله-إلى-الدور-ربع-النهائي-كل-ما-تريد-معرفته-عن-مشاركة-منتخب-اليد-في-أولمبياد-طوكيو-2020-الإنجاز-التاريخي-للفراعنة-ومشوار-صعودهم-إلى-دور-الـ-8-وما-هو-المنافس-في-الدور-ربع-النهائي

تأهل المنتخب الوطني لكرة اليد، تحت قيادة الإسباني جارسيا باروندو، المدير الفنى للفريق، بشكل نهائي، اليوم الأحد، إلى الدور ربع النهائي من منافسات دورة الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو، وذلك بعدما تمكن من تحقيق الفوز على منتخب البحرين، في الجولة الأخيرة من فعاليات المجموعة الثانية.

وتعد تلك المرة، هي الثانية التي يتأهل فيها المنتخب الوطني لكرة اليد إلى الدور ربع النهائي، وكانت المرة الأولى في أولمبياد سيدني 2000.

ويستعرض دوت الخليج مشوار منتخب اليد في أولمبياد طوكيو 2020، والإنجاز التاريخي الذي حققه الفراعنة، بالإضافة إلى منافس أبناء النيل في الدور ربع النهائي:

1- مشوار تأهل منتخب اليد إلى الدور ربع النهائي

ضمت قائمة مصر في دور المدجموعات، كل من المنتخبات التالية: البرتغال، والدنمارك، والسويد، واليابان، والبحرين.

بدأ منتخب مصر لكرة اليد مشواره في أولمبياد طوكيو 2020، بالفوز على البرتغال بنتيجة 37/30.

ثم خسر في ثاني مبارياته، أمام منتخب الدنمارك بنتيجة 32-27.

وعاد منتخب اليد للإنتصارات من جديد، بعدما فاز على منتخب اليابان بنتيجة 33/29، في المباراة الثالثة له بالمسابقة.

وحقق الفوز على منتخب السويد، في رابع مبارياته بالأولمبياد، وانتهت المباراة بنتيجة 27/22، لصالح الفراعنة.

ثم اختتم منتخب اليد مبارياته في دور المجموعات بأولمبياد طوكيو 2020، بالفوز على منتخب البحرين بنتيجة 30/20.

وبتلك النتائج احتل منتخبنا الوطني لكرة اليد وصافة المجموعة الثانية برصيد 8 نقاط، حيث جاء في صدارة المجموعة منتخب الدنمارك برصيد 10 نقاط.

2- الإنجاز التاريخي الذي حققه منتخب اليد في أولمبياد طوكيو 2020

تعد تلك المرة، هي الثانية في تاريخ منتخب مصر لكرة اليد، الذي يتأهل فيها إلى الدور ربع النهائي بالأولمبياد.

وكانت المرة الأولى التي تأهل خلالها منتخب اليد إلى الدور ربع النهائي، منذ 20 عاما، والتي كانت في أولمبياد سيدني 2000.

ولكن الإنجاز التاريخي الذي حققه الفراعنة في تلك المرة، هو تأهلهم إلى الدور ربع النهائي برصيد 8 نقاط.

حيث لم يسبق لمنتخب مصر لكرة اليد، تحقيق مثل ذلك في تاريخ مشاركته في الأولمبياد.

وكان أعلى رصيد وصلت إليه مصر خلال مرحلة المجموعات كان 6 نقاط، وتحقق ذلك في نسختي أتالأنتا 1996، وسيدني 2000.

3- منافس منتخب اليد في الدور ربع النهائي بأولمبياد طوكيو 2020

يعد منتخب ألمانيا هو الأقرب لمنافسة منتخب مصر لكرة اليد في الدور ربع النهائي من دورة الألعاب الأولمبية المقامة في طوكيو، وذلك في حالة حدوث النتائج التالية:

يواجه منتخبنا الوطني لكرة اليد منتخب ألمانيا في الدور ربع النهائي من أولمبياد طوكيو 2020، في حالة فوز ألمانيا على البرازيل، وإسبانيا على الأرجنتين، وفرنسا على النرويج.

وفي تلك الحالة سيواجه وصيف المجموعة الثانية وهو منتخب مصر، ثالث المجموعة الأولى والذي سيكون ألمانيا.

وتقام المواجهة يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة العاشرة صباحا.

واكتسح منتخب مصر لكرة اليد التقدم، شقيقه منتخب البحرين، بنتيجة 30 / 20، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم، ضمن منافسات ختام دور المجموعات بأولمبياد طوكيو 2020، ليتاهل الفراعنة بشكل نهائي إلى الدور ربع النهائي.