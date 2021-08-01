جامعة الإسكندرية الـ19 عربيا فى تصنيف التايمز البريطانى لعام 2021

وأشار إلى أن الجامعة شغلت المرتبة السادسة محلياً من بين 35 جامعة مصرية شملهم التصنيف، والتاسعة عشر على مستوى الجامعات العربية من إجمالى 155 جامعة عربية.
وأوضح قنصوة أن هذا التصنيف يستخدم 16 مؤشر أداء، ويتم تجميع مؤشرات الأداء فى 5 مجالات: التدريس (بيئة التعلم) بنسبة 33%، البحث العلمى (الحجم والدخل والسمعة) بنسبة 33%، الاستشهادات (تأثير البحث) بنسبة 20%، المجتمع (نقل المعرفة وتأثيرها) بنسبة 6%، والتوقعات الدولية (الموظفون والطلاب والبحث) بنسبة 8%.
وأشار قنصوة، إلى أن البيانات يتم الحصول عليها من خلال ثلاثة محاور: البيانات الببليومترية المأخوذة من (Elsevier, Scopus)، ونتائج دراسة السمعة الدولية، والبيانات المقدمة من كل جامعة.
شارك فى تصنيف هذا العام 22 دولة عربية هى "الجزائر، البحرين، جزر القمر، جيبوتى، مصر، العراق، الأردن، الكويت، لبنان، ليبيا، موريتانيا، المغرب، عمان، فلسطين، قطر، المملكة العربية السعودية، الصومال، السودان، سوريا، تونس، الإمارات العربية المتحدة، واليمن".
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