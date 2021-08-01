مجلس الشباب العربى: حريصون على اختيار رئيس فخرى لكل دولة

كما تقدم المجلس باسمى التهانى وأصدق التبريكات إلى الشيخه هند بنت سلمان آل خليفة، بمناسبة توليها منصب الرئيس الفخرى لمجلس الشباب العربى للتنمية المتكاملة عن مملكة البحرين.
وقالت الدكتورة مشيرة أبو غالى، رئيس مجلس الشباب العربى للتنمية المتكاملة، فى تصريح لها اليوم، إن انضمام الدكتورة حصة سعد العبد الله السالم الصباح، وهند بنت سلمان آل خليفة يمثل إضافة كبيرة لتعزيز العمل العربى المشترك وترسيخ أواصر التعاون لخدمة الشباب العربى فى المنطقة.
من جانبها أعربت الدكتورة شفيقة العامرى، الأمين العام لمجلس الشباب العربى للتنمية المتكاملة، عن ثقتها فى أن انضمامهما سيثرى عمل المجلس فى دعم و تنمية وتأهيل الكوادر الشابة، مضيفة أن المرحلة الراهنة تحتم تضافر الجهود العربية، ومنح الشباب بارقة أمل فى مستقبل أفضل.
وأوضحت الأمين العام للمجلس أن المجلس يحرص على اختيار رئيس فخرى لكل دولة من أجل دعم تفعيل أنشطة وبرامج المجلس بكل دولة ويكون الرئيس الفخرى مساندا لعضو المكتب التنفيذى الذى يمثل الدولة بالمجلس وذلك سعيا من المجلس لتفعيل العمل الشبابى العربى المشترك.
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