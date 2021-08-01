وزير الإسكان: 7 مليارات جنيه لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية

جدة - نرمين السيد - قال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة الدكتور عاصم الجزار إن إجمالى الاستثمارات التى خصصتها الدولة لقطاع مرفق مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة القليوبية، خلال الـ7 سنوات الماضية تقدر بـ7 مليارات جنيه.





جاء ذلك فى بيان للوزارة، وأكد الجزار أن الأعوام الـ7 الماضية منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى، شهدت طفرة تنموية غير مسبوقة لتطوير خدمات مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة القليوبية.

من جانبه، أكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أن الشركة القابضة وشركاتها التابعة تهدف إلى تحقيق مفهوم التنمية المستدامة فى كافة خدماتها وأنشطتها التى تقدمها للمواطنين، من خلال خطط ومشروعات طموحة لاستكمال مسيرة التقدم، بما يواكب رؤية الدولة المصرية والمشروعات والمبادرات القومية التى أطلقتها القيادة السياسية.

بدوره، أوضح المهندس حسن الفار، رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، أن الاستثمارات شملت الانتهاء من تنفيذ وتسليم 149 مشروعاً للمياه والصرف الصحى بالقليوبية بقيمة إجمالية بلغت نحو 6 مليارات جنيه، وذلك فى إطار الجهود المبذولة لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى.

فى ذات السياق، أشار المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، إلى أنه تم تنفيذ عدد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بمعرفة الشركة بقيمة إجمالية بلغت مليار جنيه، وقامت الشركة بتدعيم الأسطول الميكانيكى بشراء 224 معدة وسيارة بإجمالى مبلغ 116.07 مليون جنيه.

وقال مجاهد إن الأعمال المنفذة من خطط الإحلال وتجديد الشبكات والآبار الارتوازية لتحسين خدمات مياه الشرب، خلال هذه الفترة، تقدر بـ279.8 مليون جنية، كما بلغت تكلفة الأعمال المنفذة من خطط الإحلال وتجديد محطات الرفع والشبكات 228.5 مليون جنيه.

وأضاف أن إجمالى مشروعات مياه الشرب الممولة بالتمويل الذاتى خلال العام المالى 2019 -2020 بقيمة 7 ملايين جنيه، شملت إحلال وتجديد ودق بئر ارتوازية بمحطة مياه ميت عاصم، ومحطة مياه فرسيس، بالإضافة إلى أعمال مد وتدعيم شبكات مياه بفرع القناطر الخيرية، ونقل خط مياه بجنوب الخانكة، وصيانة محطة مياه (جزيرة الشعير والخرقانية).

ولفت مجاهد إلى أن إجمالى مشروعات الصرف بالتمويل الذاتى بلغ نحو 14 مليون جنيه خلال العام 2019-2020، شملت عدة أعمال منها توصيل الصرف الصحى بشارع حرم الدائرى بالأمير، ومحطات 1،2،3 بالخفير فرع الخصوص، وإحلال وتجديد خطوط الصرف الصحى بمناطق الخانكة والخصوص، ومد وتدعيم 3 خطوط صرف صحى بجسر الترعة الكردية، فرع الخصوص.