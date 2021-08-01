الزراعة: الدولة المصرية تكثف جهودها لخدمة المزارعين فى كل القرى

جدة - نرمين السيد - وقال الدكتور محمد القرش - فى تصريحات خاصة لقناة إكسترا نيوز الفضائية - إن "الدولة المصرية دعمت ملف الأسمدة بـ7 مليارات جنيه خلال الـ3 سنوات الماضية"، مشيرا إلى أن وزارة الزراعة أطلقت منظومة لدعم الفلاح، هدفها ضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين وفقا لحصر يتم بـ"كارت الفلاح"، ومتابعة مستمرة تضمن حوكمة عملية توزيع الأسمدة.
وأضاف أن "وزير الزراعة السيد القصير وجه كل قيادات الوزارة بأن تتم عملية استلام (كارت الفلاح) لجميع الفلاحين حتى يتمكن الفلاح من الحصول على حصته من الأسمدة بشكل فورى، فضلا عن متابعة وصول الأسمدة لكل الجمعيات الزراعية".
وعن الزراعة التعاقدية، أوضح الدكتور محمد القرش أنها تهدف إلى عمل تعاقد مسبق بين الفلاح والجهة التى تقوم بشراء المحاصيل، مؤكدا أنه تم تنفيذ الزراعة التعاقدية فى أكثر من محصول كالبنجر والقصب والقمح.
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