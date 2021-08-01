الخارجية: مصر تتضامن مع الشعب التونسى وتثق فى حكمة الرئاسة لعبور الأزمة

جدة - نرمين السيد - أكد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ اليوم الأحد، أن مصر تتابع باهتمام تطورات الأحداث فى الجمهورية التونسية، وتعرب عن تضامنها الكامل مع الشعب التونسى الشقيق وتطلعاته المشروعة.





وشدد السفير أحمد حافظ - فى بيان - على أن مصر تثق فى حكمة وقدرة الرئاسة التونسية على العبور بالبلاد من هذه الأزمة فى أقرب وقت. كما أكد حافظ - فى هذا السياق - ضرورة تجنب التصعيد والامتناع عن العنف ضد مؤسسات الدولة، بما يحفظ مصالح الشعب التونسى الشقيق وأمنه ومقدراته. وأشاد بدور المؤسسات الوطنية للدولة التونسية فى حفظ أمن واستقرار البلاد، معربا عن تطلعه لتجاوز الأشقاء التونسيين لكافة التحديات والانطلاق نحو بناء مستقبل أفضل.

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