القصة كاملة حول ارتباط نيللي كريم بلاعب الأسكواش هشام عاشور

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ترددت خلال الساعات الماضية بعض الأخبار حول ارتباط النجمة نيللي كريم واستعدادها للزواج للمرة الثالثة، وهو ما أثار الجدل وتساؤلات الجمهور، وجعلها تتصدر مؤشرات البحث، كما أكدت النجمة نيللي كريم ما تردد معلنة عن دخولها في قصة حب جديدة.

دوت الخليج يكشف تفاصيل ارتباط النجمة نيللي كريم بلاعب الاسكواش هشام عاشور

نيللي كريم تعلن ارتباطها بهشام عاشور

أعلنت الفنانة نيللي كريم خطوبتها على بطل الإسكواش هشام عاشور في وجود العائلة وبعض الأصدقاء المقربين.

نيللي كريم تتزوج بهشام عاشور أغسطس المقبل

أكدت النجمة نيللى كريم صحة خبر ارتباطها، حيث قالت في تصريحات صحفية أنها ستحتفل بالزفاف وعقد قرانها على هشام عاشور نجم الإسكواش السابق، وشقيق رامي عاشور، وذلك خلال شهر أغسطس المقبل.

وكانت نيللي قد احتفلت بخطوبتها على هشام عاشور في وجود العائلة وبعض الأصدقاء المقربين حيث فضلوا التكتم لحين موعد عقد القران.

نبذة عن هشام عاشور خطيب نيللي كريم

هشام عاشور كان من ضمن أمهر لاعبين الإسكواش في العالم ومصنف من ضمن العشر الأوائل علي اللعبة، وبعد اعتزاله اللعبة أقأم في أمريكا وأنشأ أكاديمية إسكواش هناك، إلا أن بسبب ظروف الكورونا عاد مرة أخرى إلى مصر.

خطيب نيللي كريم يشارك في حرب أهلية

وبعد عودة هشام عاشور إلى مصر، أنشأ مع شقيقه رامي عاشور بطل العالم العديد من الأكاديميات في الأسكواش في مصر، وحصل على العديد من ورش التمثيل في هوليود، وشارك في عمل هناك، كما شارك في عمل فني بمصر وهو مسلسل «حرب أهلية» مع النجمة يسرا في رمضان الماضي.

ويعد زواجه من النجمة نيللي كريم هو الزواح الأول له في حياته.

نيللي كريم تتألق في دراما رمضان 2021

فيما شاركت نيللي كريم في السباق الرمضاني المنصرم، بمسلسل «ضد الكسر» بطولة نيللي كريم، محمد فراج، لقاء الخميسى، مصطفى درويش، هشام إسماعيل، تارا عماد، سينتيا خليفة، حمزة العيلي، لؤى عمران، نور ايهاب، تامر هشام، نهير أمين، جمال يوسف، سامى مغاورى وتأليف عمرو الدالي، وإخراج أحمد خالد، وإنتاج مشترك بين المتحدة للخدمات الاعلامية والعدل جروب.