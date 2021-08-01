/643200/منتخب-اليد-يحقق-إنجازا-تاريخيا-في-أولمبياد-طوكيو-2020

نجح المنتخب الوطني لكرة اليد، في الفوز على منتخب البحرين، في المباراة التي جمعتهم اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من المجموعة الثانية بدورة الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو.

وبذلك الفوز تأهل منتخب اليد بشكل نهائي إلى الدور ربع النهائي بأولمبياد طوكيو 2020، ويستعرض دوت الخليج الإنجاز التاريخي الذي حققه منتخب اليد بعد تأهله:

الإنجاز التاريخي الذي حققه منتخب اليد في أولمبياد طوكيو 2020

تعد تلك المرة، هي الثانية في تاريخ منتخب مصر لكرة اليد، الذي يتأهل فيها إلى الدور ربع النهائي بالأولمبياد.

وكانت المرة الأولى التي تأهل خلالها منتخب اليد إلى الدور ربع النهائي، منذ 20 عاما، والتي كانت في أولمبياد سيدني 2000.

ولكن الإنجاز التاريخي الذي حققه الفراعنة في تلك المرة، هو تأهلهم إلى الدور ربع النهائي برصيد 8 نقاط.

حيث لم يسبق لمنتخب مصر لكرة اليد، تحقيق مثل ذلك في تاريخ مشاركته في الأولمبياد.

وكان أعلى رصيد وصلت إليه مصر خلال مرحلة المجموعات كان 6 نقاط، وتحقق ذلك في نسختي أتالأنتا 1996، وسيدني 2000.

واكتسح منتخب مصر لكرة اليد التقدم، شقيقه منتخب البحرين، بنتيجة 30 / 20، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم، ضمن منافسات ختام دور المجموعات بأولمبياد طوكيو 2020، ليتاهل الفراعنة بشكل نهائي إلى الدور ربع النهائي.

قائمة المنتخب

وتضم قائمة منتخب اليد فى الأولمبياد كلا من: كريم هنداوى - محمد عصام الطيار - محمد على - عمر الوكيل "بكار" - يحيى الدرع - على زين - حسن وليد قداح - احمد هشام "دودو" - سيف الدرع - يحيى خالد - أحمد الأحمر - محمد هشام سند - ابراهيم المصرى - محمد ممدوح هاشم - وسام سامى نوار - أحمد عادل.

انطلاق أولمبياد طوكيو

انطلقت فعاليات دورة الالعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو، يوم الخميس الموافق 23 من شهر يوليو، على أن تنتهي يوم 8 من شهر أغسطس المقبل، وكان من المقرر أن تقام تلك الدورة من الأولمبياد في نفس الفترة العام الماضي 2020، إلا أن اللجنة الدولية الأولمبية والمسؤولة عن تنظيم الأولمبياد، قررت تأجيلها لمدة عام، على أن تلعب في نفس الفترة المحددة لها، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.