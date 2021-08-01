/643196/فرج-عامر-الزمالك-هو-الأقرب-لحصد-بطولة-الدوري-الممتاز

كشف فرج عامر، رئيس نادي سموحة، عن مفاوضات نادي الزمالك مع الفريق السكندري للتعاقد مع حسام حسن مهاجم الفريق المعار إلى أهلى طرابلس الليبي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال عامر، فى تصريحات إذاعية لبرنامج "أحلى صباح" المذاع على إذاعة الشباب والرياضة: " لا يوجد مانع من أنتقال حسام حسن إلي نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة، ولكن يوجد شرط استمرار التفاوضات بشكل رسمي ووضع النقاط علي الحروف، بنينما نتمني ضم مصطفي فتحي في صفقة تبادلية”.

وبسؤاله عن بطل الدوري وتابع: "الوضع الحالي يشير إلى لان الدوري سيذهب للزمالك ولكنه لا يزال فى الملعب".

وأختتم حديثة قائلاً:” كنت اتمني مواصلات الانتصارات المنتهخب الأولمبي هذا الجيل لايعةض/ ولكن طريقة لعب شوقي غريب خطاءه”.

انتهت مباراة منتخب مصر الأولمبي والبرازيل بنتيجة 1/0، في المباراة التي جمعتهم ضمن منافسات الدور ربع النهائي من دورة الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو.

أحداث المباراة

بدأت المباراة بضغط من قبل لاعبو منتخب البرازيل، ثم عاد لاعبو منتخب مصر سريعا إلى المباراة، وشهد الشوط الأول من المباراة ضغط من قبل المنتخبين، ولكن كانت الأفضلية لصالح منتخب البرازيل.

وترجم ماتيوس كونها أفضلية منتخب البرازيل، بتسجيله الهدف الأول للسامبا في الدقيقة الـ 36 من زمن الشوط الأول.

دخل المنتخب المصري الشوط الثاني من المباراة بضغط على دفاع فريق البرازيل، ولكن دون فائدة، حيث فشل لاعبو مصر في إحراز هدف التعادل.

وانتهت المباراة بهزيمة المنتخب الوطني الأولمبي ليودع أولمبياد طوكيو 2020، بشكل رسمي.

تشكيل المنتخب الأولمبي أمام والبرازيل

في حراسة المرمي: محمد الشناوي

محمود حمدي الونش - أحمد حجازي - أسامة جلال

أحمد فتوح - عمار حمدي - أكرم توفيق - كريم العراقي

رمضان صبحي - أحمد ياسر ريان - طاهر محمد طاهر

تشكيل البرازيل أمام مصر

في حراسة المرمي: سانتوس

خط الدفاع:جيليرمي أرانا - دييجو كارلوس - نينو - داني ألفيش

خط الوسط: برونو جيمارايش - دوجلاس لويزكلاودينيو - ريتشارليسون - أنتوني

خط الهجوم: ماتيوس كونيا.

مشوار المنتخبين في الأولمبياد

استفتح منتخبنا الأولمبي مشواره في طوكيو بالتعادل السلبي امام منتخب إسبانيا، قبل أن يخسر أمام منتخب الأرجنتين بهدف دون رد، ثم حقق الفوز على منتخب أستراليا بهدفين نظيفين، في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية، ليتأهل الفراعنة في وصافة المجموعة بصبة إسبانيا المتصدر.

وعلى الجانب الأخر، بدأ منتخب البرازيل مشواره في البطولة بالفوز على ألمانيا، قبل أن يتعادل مع ساحل العاج وفاز على المنتخب السعودي، ليتأهل كمتصدر للمجموعة الرابعة.