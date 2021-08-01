/643194/طوكيو-2020-منتخب-السلاح-يتلقى-خسارة-ويودع-الأولمبياد-في-المركز-الثامن

خسرمنتخب مصر رجال لسلاح الشيش من هونج كونج بنتيجة 45/21 في منافسات تحديد المراكز للفرق باولمبياد طوكيو، وأنهى منتخب سلاح الشيش مشاركته في الأولمببياد في المركز الثامن .

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

و خسر منتخب سلاح الشيش رجال من منتخب فرنسا بنتيجة 45-34 في منافسات دور الثمانية لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 ثم خسر من إيطاليا 45/30.

ويمثل فريق رجال سلاح الشيش : محمد حسان – علاء الدين أبوالقاسم – يوسف سناء – محمد ماهر حمزة .

يذكر أن منتخب سلاح السيف قد حقق المركز الخامس في أولمبياد طوكيو أول أمس بيما حقق منتخب سيدات الشيش المركز الثامن.

سقط منتخب سلاح الشيش رجال أمام منتخب إيطاليا 45 /30، في منافسات تحديد المراكز من الخامس إلى السابع في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، التى تستمر حتى يوم 8 أغسطس الجارى.

وكان منتخب سيدات سلاح الشيش سقط أمام المجر 45-28 خلال منافسات تحديد المركزين السابع والثامن بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، لتحصد مصر المركز الثامن في المشاركة الثالثة فى منافسات فرق سيدات سلاح الشيش في الأولمبياد.

انطلاق أولمبياد طوكيو

انطلقت فعاليات دورة الالعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو، يوم الخميس، على أن تنتهي يوم 8 من شهر أغسطس المقبل، وكان من المقرر أن تقام تلك الدورة من الأولمبياد في نفس الفترة العام الماضي 2020، إلا أن اللجنة الدولية الأولمبية والمسؤولة عن تنظيم الأولمبياد، قررت تأجيلها لمدة عام، على أن تلعب في نفس الفترة المحددة لها، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.

تاريخ مشاركة مصر في الأولمبياد

تشارك مصر في الأولمبياد للمرة الثانية والعشرين في تاريخها، حيث كانت أول مشاركة للفراعنة في أولمبياد استكهولم عام 1912، ومثل منتخب مصر وقتها رياضي واحد فقط وهو أحمد حسنين، لاعب المبارازة، بينما كانت أخر مشاركة لأبناء النيل في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016، وشاركت مصر في تلك النسخة من الأولمبياد بـ 120 رياضي ورياضية.

الفراعنة في مقدمة العرب حصولا على الميداليات الأولمبية

وتعد مصر هي أكثر بلد عربي فوزا بالميداليات الأولمبية في تاريخ الأولمبياد، حيث حصل أبناء النيل على 32 ميالية أولمبية، بواقع 7 ذهبية و10 فضية و15 برونزية، وتأتي رياضة رفع الأثقال في المرتبة الأولى لحصول مصر على ميداليات، حيث حققت من خلالها 14 ميدالية، فيما يأتي في المرتبة الثانية منتخب المصارعة بتحقيقه 7 ميداليات، ثم الملاكمة بـ 4 ميداليات، وميداليتين لكل من الغطس والتايكوندو والجودو، وميدالية واحدة للمبارزة، ليتربع على صدارة العرب.