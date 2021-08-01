بعد تأهله رسميًا.. تعرف على منافس منتخب اليد في الدور ربع النهائي بأولمبياد طوكيو 2020

/643193/بعد-تأهله-رسميا-تعرف-على-منافس-منتخب-اليد-في-الدور-ربع-النهائي-بأولمبياد-طوكيو-2020

حقق منتخب اليد فوزا ثمينا، أمام نظيره البحريني، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من المجموعة الثانية بدور المجموعات في دورة الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو.

ويستعرض دوت الخليج المنافس الأقرب الذي سيقابله المنتخب الوطني لكرة اليد، في الدور ربع النهائي من أولمبياد طوكيو 2020:

منافس منتخب اليد في الدور ربع النهائي بأولمبياد طوكيو 2020

يعد منتخب ألمانيا هو الأقرب لمنافسة منتخب مصر لكرة اليد في الدور ربع النهائي من دورة الألعاب الأولمبية المقامة في طوكيو، وذلك في حالة حدوث النتائج التالية:

يواجه منتخبنا الوطني لكرة اليد منتخب ألمانيا في الدور ربع النهائي من أولمبياد طوكيو 2020، في حالة فوز ألمانيا على البرازيل، وإسبانيا على الأرجنتين، وفرنسا على النرويج.

وفي تلك الحالة سيواجه وصيف المجموعة الثانية وهو منتخب مصر، ثالث المجموعة الأولى والذي سيكون ألمانيا.

وتقام المواجهة يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة العاشرة صباحا.

واكتسح منتخب مصر لكرة اليد التقدم، شقيقه منتخب البحرين، بنتيجة 30 / 20، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم، ضمن منافسات ختام دور المجموعات بأولمبياد طوكيو 2020، ليتاهل الفراعنة بشكل نهائي إلى الدور ربع النهائي.

قائمة المنتخب

وتضم قائمة منتخب اليد فى الأولمبياد كلا من: كريم هنداوى - محمد عصام الطيار - محمد على - عمر الوكيل "بكار" - يحيى الدرع - على زين - حسن وليد قداح - احمد هشام "دودو" - سيف الدرع - يحيى خالد - أحمد الأحمر - محمد هشام سند - ابراهيم المصرى - محمد ممدوح هاشم - وسام سامى نوار - أحمد عادل.

انطلاق أولمبياد طوكيو

انطلقت فعاليات دورة الالعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو، يوم الخميس الموافق 23 من شهر يوليو، على أن تنتهي يوم 8 من شهر أغسطس المقبل، وكان من المقرر أن تقام تلك الدورة من الأولمبياد في نفس الفترة العام الماضي 2020، إلا أن اللجنة الدولية الأولمبية والمسؤولة عن تنظيم الأولمبياد، قررت تأجيلها لمدة عام، على أن تلعب في نفس الفترة المحددة لها، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.